Meteo – L’Italia rimane nel mirino del maltempo, con piogge e nevicate in arrivo: ecco l’allerta della Protezione Civile

Maltempo pervade l’Italia da nord a sud, con neve a quote anche molto basse

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un quadro decisamente incline al maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e rovesci che la coinvolgono da nord a sud in forma sparsa e concentrandosi principalmente lungo il versante occidentale (non risparmiando comunque anche quello adriatico). Clima che appare in questo contesto pienamente invernale al nord, dove la neve non a caso cade a quote anche molto basse e, a tratti, localmente finanche in pianura in Emilia.

Domani ancora maltempo in Italia

Mentre nella giornata di domani giovedì 2 marzo si assisterà ad un miglioramento delle condizioni meteo al settentrione, con rovesci residui plausibili solo in Piemonte nella prima metà della giornata stessa, esse torneranno invece a risultare instabili sulle regioni centro-meridionali, specie quelle peninsulari, ad eccezione della Calabria, ma includendo la Sardegna. Attesa, in questi settori, neve in montagna (fin sui 1.000/1.200 metri) con temperature che galleggeranno intorno alla media del periodo o lievemente al di sotto di essa in tutto il Paese.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su coste di Toscana meridionale, Lazio, Campania, Basilicata occidentale e Calabria settentrionale, sulle aree interne di Lazio meridionale e Campania settentrionale e su Molise occidentale, Sardegna settentrionale e Sicilia sud-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, sul resto del territorio nazionale, ad eccezione di Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria e settori nord-occidentali della Toscana, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: al di sopra dei 800-1000 m sulle zone alpine e sull’Appennino settentrionale; al di sopra dei 1000-1300 m sui restati settori appenninici, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile aumento al Nord e massime in locale sensibile aumento al Centro. Venti: forti settentrionali sulla Liguria; localmente forti orientali su Toscana, Lazio e sui settori costieri di Friuli Venezia Giulia e Veneto; localmente forti occidentali su Sicilia e Sardegna. Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali, localmente agitati Mare e Canale di Sardegna.

