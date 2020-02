METEO – VORTICE POLARE compatto, ma il decorso stagionale potrebbe portare FREDDO in ITALIA, i dettagli

I dubbi che attanagliano in questi giorni gli addetti ai lavori, ma anche i semplici appassionati di meteorologia sono molteplici riguardo l’evoluzione meteo che dovrebbe caratterizzare il proseguo della stagione invernale. Al momento gli indici di teleconnessione e quelli stratosferici sembrerebbero propendere per un vortice polare stratosferico ancora in forma, anche se l’indice AO è visto prima salire a fondoscala su valori intorno ai +6, per poi nuovamente crollare. Dunque che dobbiamo aspettarci?

Nei prossimi giorni dunque tornerà ad avvolgere la nostra Penisola l’Anticiclone azzorriano, in estensione dalle omonime Isole. Esso però non riuscirà ad apportare condizioni meteo di totale stabilità in Italia, con la formazione di addensamenti nuvolosi a tratti anche massicci grazie a flussi umidi in scorrimento nel bacino del Mediterraneo. Contestualmente, non è escluso qualche banco di nebbia da avvezione sulla Pianura Padana .

Possibili disturbi al vortice polare troposferico con il decorso stagionale

L’invecchiamento della stagione invernale porta in genere ad un indebolimento fisiologico del vortice polare. Pertanto non è detto che ci debba per forza essere comunicazione tra ciò che succede in stratosfera e quello che succede in troposfera. Questa mancata comunicazione tra i due strati atmosferici terrestri è testimoniata anche da un indice AO previsto crollare dopo metà febbraio, come scritto in precedenza, nello stesso contesto in cui l’indice NAM è previsto raggiungere soglia +3 addirittura. Possibile sorprese gelide possono dunque interessare l’Italia in questa seconda parte d’inverno, pertanto vi invitiamo a seguire passo passo aggiornamenti in tal senso sul nostro sito.