Meteo Week End: sabato con il sole da Nord a Sud, ma un nuovo e intenso peggioramento è ormai alle porte. Tutti i dettagli sul tempo atteso in questo fine settimana

Meteo Week End: sabato con il sole da Nord a Sud, ma un nuovo e intenso peggioramento è ormai alle porte – Il week end che stiamo attraversando in questi giorni sarà ampiamente caratterizzato da tempo stabile e soleggiato su gran parte della nostra Penisola, grazie ad un esteso campo di alta pressione che si è temporaneamente impadronito del Mediterraneo. Le temperature arriveranno a toccare valori prossimi ai +23°C sulle isole maggiori e il clima si presenterà estremamente gradevole nelle ore centrali del giorno. Nubi in lento ma costante aumento nella giornata di oggi 7 aprile 2018 sulle regioni nord occidentali, a partire da Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria in estensione nelle ore notturne anche ai settori tirrenici di Toscana e Lazio. Si tratterà di nuvolosità comunque innocua e non associata a fenomeni significativi. Diversa, invece, la situazione attesa per la giornata di domani domenica 8 aprile 2018 quando invece il maltempo inizierà ad affacciarsi nuovamente sulla nostra Penisola, aprendo la strada ad una nuova fase perturbata attesa per l’inizio della prossima settimana.