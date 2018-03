Meteo Week End: tempo fortemente instabile sull’Italia, neve sui rilievi e piogge diffuse da Nord a Sud

Meteo Week End: tempo fortemente instabile sull’Italia, neve sui rilievi e piogge diffuse da Nord a Sud – Sarà un week end all’insegna del tempo ad ampi tratti instabile e perturbato sulla nostra Penisola, con nuvolosità compatta e piogge localmente molto intense specie sulla Sardegna e al Nord dove sono attesi apporti pluviometrici decisamente elevati. La neve cadrà a quote sempre più basse tra la giornata di sabato e quella di domenica, specie sui settori alpini dove i fiocchi potranno spingersi fin verso i 5-700 metri nel corso della nottata su Alpi carniche e Alpi cuneesi. Saranno brevi le pause più asciutte e soprattutto molto rare un po’ su tutto il territorio italiano: variabilità e qualche schiarita si affacceranno infatti solamente su Lazio e Toscana tra la mattinata e il pomeriggio odierno, mentre già dalla nottata di sabato un nuovo fronte perturbato tenderà ad avvicinarsi verso le coste tirreniche con piogge diffuse. Neve in Appennino a quote medie tra i 1200 e i 1400 metri, in ulteriore calo nella giornata di domenica.