Meteo – Weekend al via con maltempo e calo termico, poi atteso un miglioramento

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un’anticiclone delle Azzorre defilato in pieno Oceano Atlantico, mentre una saccatura alimentata da masse d’aria fredde per il periodo transita sul centro-ovest Europa, interessando anche il bacino del Mediterraneo. Ciclogenesi pari a 1000 hPa è in azione sul centro Italia, rinnovando condizioni di maltempo.

Maltempo sull’Italia con temperature in calo e neve sui settori montuosi

Ciclogenesi alimentata da correnti fredde è in azione sul Mediterraneo centrale. Giornata di sabato che inizierà al nord con una mattinata instabile al Nordest dove ritroveremo molte nubi con deboli fenomeni associati, nevosi sulle Alpi mediamente dai 1400-1600 metri; maggiori schiarite si osserveranno tra Piemonte e Liguria. Tempo fortemente instabile al centro-sud con piogge e temporali più diffusi ed intensi sui settori adriatici, Cilento, Basilicata, Puglia e nord Calabria; ampie le schiarite su Sardegna e Calabria ionica. Nel corso del pomeriggio attesa una residua instabilità al centro-sud e Romagna, deciso miglioramento sul resto del Paese con ampie schiarite sulle due Isole Maggiori e Nordovest. In serata atteso una generale attenuazione dei fenomeni, stellato nottetempo.

Domenica deciso miglioramento con tempo asciutto

Weekend che farà registrare un deciso miglioramento del tempo sull’Italia per un aumento del campo barico, atteso alto e livellato attorno ai 1015 hPa. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo innocue velature in arrivo su Piemonte, Valle d’Aosta e Sicilia. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, seppur con qualche addensamento in più sui settori montuosi, nord e parte del sud. In serata tornano le schiarite, salvo residui addensamenti sui settori alpini.

Temperature in calo fin sotto le medie del periodo

Aria fredda per il periodo è in ingresso sull’Italia. Le temperature stanno subendo un deciso calo con i valori massimi diurni che faticheranno a raggiungere i +20°C sulle regioni centrali e Sardegna, mentre il maggior soleggiamento favorirà temperature sino a +21/+23°C sulla Pianura Padana centro-occidentale e settori ionici. Freddo al primo mattino di domenica con i valori minimi che scenderanno fin sotto i +10°C al nord e zone interne del centro.

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