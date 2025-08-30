Meteo – Weekend al via con maltempo sull’Italia, domenica deciso miglioramento

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone delle Azzorre defilato in pieno oceano Atlantico, mentre un secondo campo altopressorio è presente sull’Europa sud-orientale. In tal modo una saccatura si distende tra il Mar del Nord ed il Mediterraneo centrale, determinando condizioni meteo incerte sull’Italia.

Sabato di maltempo su parte d’Italia, ma non mancheranno le schiarite

La giornata di sabato vedrà il passaggio della saccatura sull’Italia. Al mattino al nord attesi acquazzoni e temporali sulla Liguria di levante, Romagna, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Veneto; schiarite tra Piemonte e ponente ligure. Al centro piogge e temporali transiteranno tra Umbria, Marche, Toscana orientale, Abruzzo e localmente i settori interni del Lazio; schiarite sulle coste di Toscana e Lazio. Al sud maltempo tra bassa Campania, Basilicata, Puglia e nord Calabria con piogge e temporali anche di forte intensità ( consulta l’allerta meteo). Asciutto sul resto del sud ed Isole Maggiori. Nel corso del pomeriggio atteso un generale graduale miglioramento con schiarite sui settori di Nordovest e coste tirrenico; piogge e temporali ancora possibili sui settori adriatici e di Nordest. Generale miglioramento serale con fenomeni in riassorbimento.

Domenica tempo in miglioramento con sole prevalente

Mese di agosto che volge al termine con la giornata di domenica. Campo barico in deciso aumento sul Mediterraneo centrale determinerà una giornata di domenica all’insegna del bel tempo sull’Italia con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese, salvo addensamenti diurni sui settori interni Peninsulari. Nuovo aumento della nuvolosità tra Piemonte e Valle d’Aosta dalla seconda parte di giornata.

Temperature gradevoli su tutta l’Italia

Temperature che tenderanno a diminuire nella giornata odierna con i valori massimi che non andranno oltre i +24/+26°C al centro-nord e mediamente attorno ai +28/+30°C al sui settori ionici, Puglia e Basilicata con punte di +31/+32°C. Domenica atteso un aumento al centro-nord con valori massimi mediamente tra i +28/+30°C, salvo valori inferiori sui settori adriatici. In lieve calo al sud ed Isole, ma con massime anche in questo caso mediamente attorno ai +28/+30°C.

