Meteo – Weekend al via con tempo ancora instabile, freddo e neve localmente a bassa quota

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla persistenza di una vasta circolazione depressionaria a carattere freddo sul Mediterraneo centro-occidentale, alimentata dall’ingresso di frequenti impulsi artici in discesa dall’Europa nord-orientale. Vasto campo altopressorio è invece disteso dal medio Atlantico sino al Mar del Nord, mantenendo il flusso umido perturbato principale a latitudini piuttosto settentrionali. In tale contesto barico l’Italia si ritroverà quindi ancora influenzata dalla vasta circolazione fredda, responsabile di condizioni meteo ancora invernali.

Weekend al via con tempo instabile al centro-sud e neve localmente a bassa quota

Nuovo ingresso freddo sull’Italia con meteo incerto specie al centro-sud. La giornata odierna trascorrerà infatti mediamente stabile al nord con ampie schiarite; residui addensamenti potranno attardarsi al mattino tra basso Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna con qualche fiocco di neve sull’Appennino emiliano fino a ridosso dei settori pedemontani. Dal pomeriggio nubi in transito tra Friuli e Trentino-Alto Adige, ma con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. Nubi sparse al centro-sud con deboli fenomeni attesi al mattino tra Umbria meridionale, bassa Toscana, medio-alto Lazio ed Appennino con nevicate a partire dai 300-500 metri. Precipitazioni attese anche tra Sicilia, Calabria meridionale e Sardegna settentrionale con quota neve dai 900-1100 metri, fino ai 500-600 metri sulla Sardegna. Migliora dal pomeriggio sui settori Peninsulari, residui fenomeni su Sardegna e Sicilia. Temperature invernali con gelate in Pianura Padana e valori massimi al di sotto dei 10°C al centro-nord.

Allerta della Protezione Civile per le prossime 24 ore

Sulla base delle condizioni meteo attese per la giornata odierna, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, domenica 28 gennaio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Sardegna: Gallura

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Domani deciso miglioramento, salvo residui disturbi al sud. Gelate al centro-nord

Condizioni meteo attese in deciso miglioramento nella giornata di domenica 29 gennaio. Campo barico in aumento, con valori al suolo fino a 1025 hPa sul nord Italia, determinerà un diffuso miglioramento del tempo. La giornata trascorrerà mediamente stabile e soleggiata al centro-nord e settori Peninsulari del sud, salvo addensamenti a ridosso dell’Appennino. Nubi a tratti più compatte sulle due Isole Maggiori con residui fenomeni sui settori nord-orientali. Freddo invernale su tutta l’Italia con gelate al mattino sulla Pianura Padana e zone interne del centro.

