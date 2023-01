Meteo domani 27 gennaio: clima freddo e nuvole sparse sull’Italia ma solo residue precipitazioni

Situazione sinottica europea

Robusto campo di alta pressione sull’Atlantico con massimi al suolo intorno a 1040 hPa poco a nord delle Isole Azzorre, questo si espande fin verso il Mare del Nord. Serie di profondi minimi di bassa pressione che transitano alle latitudini più elevate con valori al suolo fino a 975 hPa. Circolazione fredda e instabile che dai Balcani si allunga sul Mediterraneo portando condizioni meteo ancora localmente instabili anche sull’Italia.

Previsioni meteo per domani, 27 gennaio

Al Nord: Al mattino tempo instabile sulla Romagna con piogge isolate e neve fino a 100 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto su tutti i settori con cieli soleggiati, residui fenomeni sulla Romagna con neve in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime stabili o in lieve diminuzione e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 27 gennaio

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito con precipitazioni sparse e neve oltre i 300-500 metri, più asciutto su Toscana e Umbria. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle regioni adriatiche con quota neve in lieve rialzo, molte nuvole ma più asciutto altrove. In serata tempo per lo più asciutto su tutti i settori salvo residue piogge sull’Abruzzo con neve oltre i 500 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 27 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole con deboli piogge su Puglia, Molise e Sicilia, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione alla Calabria con neve oltre i 1200 metri. In serata residui fenomeni sulla Sicilia, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.