Meteo – Weekend al via con tempo stabile sull’Italia, ma da domani è atteso un nuovo peggioramento

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un’anticiclone delle Azzorre defilato in pieno Oceano Atlantico, mentre una vasta ciclogenesi è in azione a largo della Penisola Iberica. In tal modo un blando promontorio anticiclonico è in rimonta sul Mediterraneo centrale, determinando un momentaneo miglioramento del tempo sull’Italia.

Momentaneo miglioramento sull’Italia, sarà un sabato con meteo mediamente stabile

Un lieve promontorio anticiclonico in transito sul Mediterraneo centrale determina un avvio di weekend mediamente stabile sull’Italia. Giornata di sabato che inizierà con una mattinata stabile e soleggiata su tutto il Paese, salvo innocui addensamenti su Sardegna e Calabria tirrenica. Nel corso del pomeriggio insiste il bel tempo da nord a sud, fatta eccezione per qualche disturbo sulla Sardegna centro-meridionale. Deboli fenomeni transiteranno sull’Isola nel corso della serata, raggiungendo i settori tirrenici nottetempo.

Domenica nuovo peggioramento, specie al centro-nord Italia

Weekend che farà registrare un nuovo peggioramento del tempo sull’Italia. Attesa una giornata di domenica al via con molte nubi su tutta l’Italia con precipitazioni al Nordovest, Toscana, Marche ed Emilia-Romagna. Nel corso del pomeriggio attese precipitazioni irregolari al nord, Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Tendenza al graduale miglioramento dalla sera, salvo residui fenomeni su Alpi, Prealpi, Triveneto e Liguria.

Prossima settimana attesi nuovi passaggi perturbati

Nel corso della prossima settimana l’alta pressione si manterrà ancora in Atlantico, mentre una saccatura alimentata da aria più fredda andrebbe a muoversi su Europa centro-orientale e Balcani, lambendo il Mediterraneo centrale. In tal modo una nuova fase instabile potrebbe raggiungere sull’Italia tra lunedì e martedì, con piogge e temporali prima al Nord e poi in discesa al Centro-Sud specie sulle regioni del versante adriatico.

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