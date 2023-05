Meteo Weekend – Ancora temporali pomeridiani con locali nubifragi specie al Centro-Nord, clima caldo senza eccessi

Infiltrazione fresche in quota sul Mediterraneo, tempo instabile in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’alta pressione, artefice del tempo, continua a rimanere sbilanciata verso le Isole Britanniche, permettendo infiltrazioni di aria fresca in quota sul Mediterraneo. Questo porterà una accentuata instabilità termo-convettiva sull’Italia, con acquazzoni e temporali in sviluppo al pomeriggio soprattutto su Alpi e Appennini, ma con sconfinamenti verso coste e pianure. Inoltre, sul Mediterraneo centro-occidentale è presente una goccia fredda la quale porterà una giornata di maltempo sulla Sardegna.

Festa della Repubblica senza variazioni di rilievo

Anche per la giornata del 2 Giugno, la configurazione barica rimarrà pressoché invariata, con correnti fresche in quota che continueranno ad interessare il bacino del Mediterraneo. La giornata vedrà bel tempo al mattino con cieli per lo più soleggiati da Nord a Sud. Dalla tarda mattinata e nel corso delle pomeridiane acquazzoni e temporali andranno ad interessare soprattutto l’arco alpino, i settori appenninici, le regioni del versante tirrenico e le Isole Maggiori, con fenomeni localmente anche intensi specie a ridosso dei rilievi.

Primo weekend di giugno ancora con acquazzoni e temporali pomeridiani

Evoluzione sinottica per il primo weekend del mese che vede ancora un anticiclone stazionare sul nord Atlantico ed anche un lieve rimonta dell’alta pressione sub-tropicale verso il Mediterraneo, ma dove avremo ancora infiltrazioni di aria fresca in quota. Giornata di sabato che vedrà nelle ore pomeridiane acquazzoni e temporali diffusi in Italia, con fenomeni anche intensi, localmente a carattere di nubifragio soprattutto lungo l’arco alpino, sul Piemonte occidentale e sulle Appennino centrale. Più asciutto invece sui settori adriatici e pianure di Veneto e Friuli. Giornata di domenica che inizierà con prevalente bel tempo, salvo delle piogge sparse al Nord-Ovest. Nel corso delle ore pomeridiane acquazzoni e temporali diffusi andranno ad interessare soprattutto il Centro-Nord, con sconfinamenti soprattutto sul versante adriatico. Fenomeni pomeridiani non mancheranno anche al Sud e sulle Isole, ma relegati soprattutto ai settori interni, con locali sconfinamenti sulle regioni adriatiche, specie su Molise e Puglia settentrionale. Possibili locali nubifragi tra Marche e Abruzzo e sul Triveneto. Temperature che si manterranno in linea con le medie del periodo, con massime intorno ai 24°C-25°C e con punte di 27°C/28°C sulla Sicilia orientale e sul Tavoliere delle Puglie.

Meteo giugno: modelli stagionali indicano un mese più fresco e più piovoso per l’Italia

Ricordiamo come sempre che una previsione meteo in senso stretto per un intero mese non è possibile. Diversi modelli mostrano comunque anomalie positive di temperatura su buona parte dell’Europa ma in particolare sui settori occidentali. Alta pressione di matrice nord-africana che potrebbe fare spesso sortite tra Penisola Iberica e Francia portando anomalie termiche positive. Sopra media comunque anche le latitudini più elevate tra Islanda e Scandinavia. Sotto il profilo delle precipitazioni a giugno 2023 potremmo avere locali sotto media sull’Europa centro-orientale a causa dell’invadenza degli anticicloni. Infiltrazioni fresche in quota, specie dai quadranti orientali, potrebbero invece portare molti temporali con locali sopra media tra Balcani e Italia.

