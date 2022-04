METEO WEEKEND – Aria ARTICA e TRACOLLO termico con NEVE fino a bassa quota. Le PREVISIONI

Condizioni meteo attuali

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola è nel pieno della morsa del maltempo con piogge sparse e una vasta saccatura d’aria artica in discesa dal continente europeo che punta verso il bacino Mediterraneo. Osservando l’ultimo scatto satellitare si denota la presenza di nuvolosità compatta su gran parte della penisola (fatta eccezione per le regioni del nord-ovest); sulle regioni del nord-est sta piovendo con precipitazioni a carattere nevoso sull’arco Alpino dai 1000 metri. Entriamo nel vivo del peggioramento e vediamo le previsioni per oggi.

Aria fredda in progressiva discesa sul bacino mediterraneo

Come anticipato l’aria fredda farà ingresso nella giornata odierna raggiungendo le regioni del centro-nord e decretando un graduale calo delle temperature. Nel corso delle ore pomeridiane di questo venerdì la neve calerà fin verso i 900-1200 metri sull’arco Alpino e Appennino settentrionale e sui 1400-1600 metri sull’Appennino centrale. In serata possibili ancora fenomeni temporaleschi sulle regioni Tirreniche centrali e meridionali, con un brusco calo della quota neve che si attesterà intorno ai 500 metri al nord-ovest e sui 700 metri al centro. Vediamo infine le previsioni per il weekend!

Meteo sabato – Neve fino in collina al centro e maltempo diffuso

Al nord: Nuvolosità compatta al mattino con piogge sparse su Alpi e Prealpi, con neve fino a quote collinari; possibili temporali sulla Liguria. Al pomeriggio attese ancora precipitazioni a carattere nevoso su Alpi e Appennino settentrionale. In serata tempo in miglioramento con molte nubi in transito, ma senza fenomeni associati. Neve dai 700-1000 metri. Al centro: Al mattino instabilità sui versanti Tirrenici con fenomeni temporaleschi sulla Toscana e nevicate a quote collinari; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ancora precipitazioni a carattere nevoso dai 600-700 metri di quota; asciutto sulle regioni Adriatiche. In serata residue piogge sul Lazio, variabilità asciutta altrove. Al sud: Al mattino tempo instabile su Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori; fenomeni più intensi attesi sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo, con tempo più asciutto su Molise e Puglia. In serata si rinnovano condizioni di instabilità diffusa; neve in calo fino a quote collinari. Nuvolosità compatta al mattino con piogge sparse su Alpi e Prealpi, con neve fino a quote collinari; possibili temporali sulla Liguria. Al pomeriggio attese ancora precipitazioni a carattere nevoso su Alpi e Appennino settentrionale. In serata tempo in miglioramento con molte nubi in transito, ma senza fenomeni associati. Neve dai 700-1000 metri.Al mattino instabilità sui versanti Tirrenici con fenomeni temporaleschi sulla Toscana e nevicate a quote collinari; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ancora precipitazioni a carattere nevoso dai 600-700 metri di quota; asciutto sulle regioni Adriatiche. In serata residue piogge sul Lazio, variabilità asciutta altrove.Al mattino tempo instabile su Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori; fenomeni più intensi attesi sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo, con tempo più asciutto su Molise e Puglia. In serata si rinnovano condizioni di instabilità diffusa; neve in calo fino a quote collinari. Vediamo la tendenza per la prossima settimana.

