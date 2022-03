METEO WEEKEND – Break INVERNALE con NEVE a bassa quota. Primavera RINVIATA a data da destinarsi

Situazione meteo in Italia, maltempo in arrivo

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Come è possibile osservare dall’ultima immagine satellitare si denota la presenza di una lunga banda nuvolosa che delimita l’ingresso dell’aria fredda in quota. In questo frangente avremo precipitazioni sparse su Marche, Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo in estensione verso le regioni del sud Italia. La saccatura artica darà adito a fenomeni anche intensi al meridione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Saccatura artica in estensione sull’Italia e sul bacino Mediterraneo

Meteo weekend – Nel fine settimana l’aria artica farà da padrona, portando nuovamente condizioni meteo più consone al periodo invernale. Nella giornata di sabato specialmente avremo instabilità e nevicate al meridione, con accumuli anche importanti a quote collinari. Qualche fenomeno sarà possibile anche sulle Alpi. Domenica ancora caratterizzata da condizioni meteo instabili, ma con fenomeni più sporadici ed ancora qualche fiocco sulle Alpi tra Lombardia e Piemonte. Le temperature risulteranno piuttosto basse con valori anche di 6-8°C al di sotto delle medie del periodo. Secondo i modelli questo potrebbe essere solo l’inizio di un periodo più freddo.

Tendenza meteo: aria fredda ancora a lungo, le ipotesi dei modelli

Tendenza meteo – Anche nel medio-lungo termine i principali modelli confermano una circolazione instabile e fredda di matrice artica, con un campo di alta pressione molto robusto tra Mare del Nord e Scandinavia. L’aria fredda scorrerà sul bordo orientale e meridionale dell’anticiclone fino a raggiungere l’Italia, condizionando il tempo meteorologico della prossima settimana. Vediamo infine quali saranno le zone interessate dalle nevicate con i dettagli.

