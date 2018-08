Temporali pomeridiani in arrivo sulle regioni centro-meridionali d’ Italia, più stabile e soleggiato al nord. Clima tuttavia ancora molto caldo ma meno afoso.

METEO WEEKEND: temporali pomeridiani in arrivo al centro-sud Italia, più stabile al nord e clima ancora caldo ovunque – 2 Agosto 2018 – Siamo nel pieno della stagione estiva e sull’ Italia le condizioni meteo risultano perfette per le vacanze al mare o in montagna dove splende il sole e le temperature risultano superiori la media del periodo. Nel prossimo Weekend le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti sulle regioni settentrionali italiane con sole prevalente, clima caldo e afoso in città e locali e brevi acquazzoni o temporali di calore al pomeriggio sulle Alpi. Sulle regioni centro-meridionali invece le condizioni meteo nel Weekend potrebbero cambiare a causa dell’ inserimento di masse di aria più instabili e un indebolimento dell’ anticiclone, già dalla giornata di Venerdì 3 Agosto infatti non si esclude la possibilità di acquazzoni o temporali pomeridiani su tutti i settori interni del centro-sud Italia, isole comprese. […]