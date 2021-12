METEO – WEEKEND compromesso dal forte MALTEMPO con TEMPORALI, ma anche BUFERE di NEVE a quote basse

L’avanzamento della nuvolosità in serata preluderà l’arrivo di maltempo invernale a partire dalla giornata di domani mercoledì 8 dicembre e fino ad almeno quella di venerdì 10 per una doppia perturbazione di stampo polare marittimo . Esse porteranno oltre che maltempo intenso soprattutto sui settori occidentali del Paese, anche neve in pianura al nord ( scopri le regioni interessate ), nonché la prima di quest’inverno, e in montagna al centro-sud nella giornata di giovedì 9. A seguire, per venerdì, un altro peggioramento potrebbe riportare la neve nuovamente in pianura al nord, con temperature che ovunque saranno invernali.

Neve fin sui 300/400 metri in Umbria nelle primissime ore di sabato e non solo

Nelle prime ore della notte di sabato le condizioni meteo risulteranno piuttosto perturbate sulle regioni centro-meridionali, con neve a quote bassissime e fin sui 300/400 metri in Umbria e zone interne della Toscana, oltre che sulle zone pedemontane dell’Appennino Tosco-Emiliano e immediate adiacenze emiliane, dove la quota localmente potrebbe risultare anche leggermente più bassa. Neve fin sui 600/700 metri in Abruzzo, più alta nel Lazio (900/1.000 metri) e over 1.000 metri sull’Appennino meridionale. Lo spostamento del minimo depressionario sul settore balcanico nella giornata di domenica 12 dicembre porterà il peggioramento sul versante adriatico dove sono previsti fenomeni localmente intensi e nevosi a quote di bassa montagna, specie sulle regioni centrali adriatiche. Le quote sono da intendersi ancora indicative a causa dell’elevata distanza temporale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti che potranno contenere conferme o smentite.