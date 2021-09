METEO – WEEKEND con PIOGGE e TEMPORALI al Centro-Sud, più stabile al Nord con clima mite.

Condizioni meteo sull’Italia

Salve amici del Centro Meteo Italiano. Inizio di settembre con condizioni meteo stabili sull’Italia grazie ad un promontorio di alta pressione esteso sul Mar Mediterraneo. In Atlantico troviamo ancora un robusto anticiclone situato a ridosso delle Isole Britanniche che mantiene stabili le condizioni meteo anche su gran parte dell’Europa occidentale. Ma una goccia fredda di origine atlantica e in lento movimento verso est si trova sulla Penisola Iberica e si sta avvicinando alla Penisola Italiana.

Tanto sole nella giornata odierna ma arrivano anche i primi disturbi

Come abbiamo appena detto, un promontorio di alta pressione di origine africana si trova sul Mar Mediterraneo e porta stabilità sulla Penisola Italiana. Al mattino tanto sole su tutte le regioni, ma anche primi disturbi sulla Sardegna con nubi sparse ed anche qualche pioggia. Al Pomeriggio nuvolosità in aumento specie al Nord-Ovest e regioni tirreniche, con qualche pioggia sulla Sardegna. Ancora cieli sereni sulle regioni di Nord-Est e Pianura Padana. In serata residue piogge sulla Sardegna settentrionale e stabile sul resto d’Italia con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Le temperature si manterranno miti con valori in media con quelli del periodo.

Maggiori disturbi atlantici nella giornata di domani

Nella giornata di domani la goccia fredda di origine atlantica si avvicinerà alla Penisola Italiana portando maggiori disturbi. La nuvolosità tenderà ad aumentare nel corso delle ore a partire dalle regione tirreniche ed avremo piogge sparse sulla Sardegna con locali acquazzoni e temporali specie sui settori orientali. Dalle ore serali le prime piogge inizieranno ad interessare le coste tirreniche per poi estendersi durante la notte sulle regioni centrali.

