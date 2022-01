METEO – WEEKEND con possibile nuovo IMPULSO FREDDO, PIOGGE e NEVE in arrivo nei giorni dell’EPIFANIA

Tempo ancora stabile in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nonostante l’alta pressione sia in cedimento, per gran parte della giornata odierna le condizioni meteo risultano ancora stabili sulla Penisola Italiana. Questo perché l’alta pressione si trova ancora estesa sull’area mediterranea, ma sul finire della giornata delle infiltrazioni umide porteranno molta nuvolosità in transito al Nord con possibili delle pioviggini associate soprattutto sulla Liguria. Le temperature risultano ancora sopra la media del periodo, ma dalla giornata di domani si va di nuovo verso l’inverno.

Netto peggioramento meteo tra domani e l’Epifania

Nella giornata di domani, una profondo depressione situata nei pressi della Scandinavia guiderà una saccatura depressionaria che andrà ad interessare il Mediterraneo occidentale e centrale. Netto peggioramento meteo quindi in Italia nei giorni dell’Epifania, con piogge e temporali che nella giornata di domani interesseranno le regioni centro-settentrionali, soprattutto al Nord-Est. Nel giorno dell’Epifania invece la circolazione depressionaria scivolerà verso sud, ma con il nucleo freddo in quota transiterà ad ovest della Sardegna. Questo porterà quindi poche precipitazioni sulle regioni centro-meridionali, con maltempo sulla Sardegna e residui fenomeni sulle regioni del medio-alto Adriatico e del basso Tirreno. Maltempo accompagnato anche da un crollo delle temperature, come vediamo di seguito.

Possibile fiocchi fino in pianura

Come abbiamo appena detto, nella giornata di domani è in arrivo sull’Italia un forte peggioramento meteo accompagnato da un crollo delle temperature. Questo porterebbe anche un rapido calo della quota neve, soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo neve sulle Alpi a quote medie e sugli Appennini settentrionali a quote alte. Ma entro la serata l’aria fredda in ingresso porterà un crollo di tale quota. Infatti tra la sera e la notte sull’Epifania, la quota neve si porterà su quote collinari e tra Veneto e Friuli i fiocchi potranno scendere fin sotto i 200 metri. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il weekend, con il clima invernale ancora possibile protagonista.

