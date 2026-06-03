Meteo – Weekend con ritorno dell’alta grazie all’alta pressione, tempo più stabile ed anche temperature in ripresa

Maltempo verso il Centro-Sud

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Una perturbazione atlantica, che già nella giornata di ieri ha portato maltempo al Nord, sta portando un peggioramento nella giornata odierna sulle regioni centrali e su parte del Sud, con residui fenomeni anche al Nord-Est. Durante la mattinata il maltempo intenso ha interessato soprattutto le regioni centrale, con un tornado che si è abbattuto sulla Capitale provocando ingenti danni. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno ancora le zone interne del Centro-Sud e le regioni adriatiche, mentre sul medio versante tirrenico le condizioni meteo inizieranno a migliorare, ma con un miglioramento più generale a partire dalla serata e dalla notte. Temperature in lieve calo, specie nei valori massimi nelle zone interessate dal maltempo

Rapido passaggio instabile nella seconda parte di settimana

Come appena visto, dalla serata odierna condizioni meteo in generale miglioramento sull’Italia, con la saccatura che si allontana verso est. Ma ecco che già domani si avvicina da ovest un cavetto d’onda, portando un nuovo peggioramento delle condizioni meteo al settentrione. Tra il pomeriggio e la sera di domani piogge e temporali raggiungeranno il Nord-Ovest, per poi estendersi su gran parte del Nord nella notte, con precipitazioni sparse e localmente intense. Residuo maltempo nella giornata di venerdì al Nord-Est, con qualche acquazzone in arrivo anche sulle regioni centrali, specie tra Toscana, Umbria e Marche. Le condizioni meteo si manterranno invece stabili al Sud. Temperature che oscilleranno su valori attorno alle medie del periodo.

Primo weekend di giugno con ritorno dell’alta pressione

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli mostrano per il primo weekend di giugno un rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo. Questo porterà condizioni meteo più stabili in Italia e con ampie schiarite da Nord a Sud, salvo dei fenomeni sulle Alpi lambite da correnti più umide e la possibilità di qualche acquazzone pomeridiano anche in Appennino. Le temperature torneranno gradualmente a salire, portandosi su valori anche di 2-4 gradi sopra media e con le massime che torneranno a raggiungere o anche superare i +30°C specie da domenica. L’estate torna dunque a farsi sentire nel weekend.

Tendenza meteo: rialzo termico per la prossima settimana ma anche temporali sparsi

Ultimi aggiornamenti dei modelli che per la prossima settimana propongono un campo di alta pressione disteso verso l’Europa centro-occidentale con interessamento anche del Mediterraneo. Anticiclone che potrebbe avere anche una componente africana con aria calda in risalita soprattutto su Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Anche sull’Italia le temperature risulteranno al di sopra delle medie di qualche grado e le condizioni meteo stabili, non mancheranno comunque acquazzoni e temporali di stampo pomeridiano specie al Nord.

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