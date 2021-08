METEO – WEEKEND con SOLE e TEMPERATURE in aumento, ma prima TEMPORALI e CALO TERMICO. La TENDENZA

Come abbiamo appeno detto, nella giornata odierna l’asse freddo dalla vasta area depressionaria transiterà sulla nostra Penisola e questo porterà maltempo sulle regioni settentrionali. Già in mattinata qualche pioggia potrà interessare i settori alpini, mentre nella seconda parte della giornata il transito della saccatura porterà un peggioramento delle condizioni meteo su molte regioni del Nord. Infatti nelle ore pomeridiane avremo acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi e in sconfinamento verso le pianure, mentre in serata piogge intense e diffuse e temporali anche violenti colpiranno il Trentino, il Friuli e il Veneto. I fenomeni potranno risultare localmente molto intensi e si potranno verificare delle grandinate .

Tendenza meteo per il terzo weekend di agosto

Il modello matematico americano GFS, mostra per il fine settimana una rimonta sul Mar Mediterraneo e sulla Penisola Italiana di un promontorio anticiclonico di origine africana, mentre una goccia fredda si va ad isolare tra le Isole Britanniche e la Francia. Questo porterebbe un weekend di bel tempo sull’Italia, con tempo asciutto e cieli soleggiati da Nord a Sud. La rotazione dei venti in quota porterebbe anche un nuovo aumento delle temperature, anche se non in modo eccessivo, ma con valori massimi che torneranno sui 36-37°C su alcune regioni. Le piogge verrebbero relegate al solo arco alpino. Solo dalla serata di domenica, con la goccia fredda in moto verso est, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare sulle regioni settentrionali con piogge e temporali. Ma vista la distanza temporale, si tratta di una tendenza e per questo vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet in modo da avere anche maggiori dettagli.