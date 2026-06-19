Meteo – Weekend da bollino rosso per il Ministero della Salute a causa del caldo africano: ecco dove

Tempo stabile e asciutto su larga parte del Paese

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano in larga parte stabili e asciutte sul nostro Paese, con qualche temporale pomeridiano che sta sconfinando occasionalmente su alcune delle pianure settentrionali, con fenomeni anche intensi e a carattere grandinigeno. Le temperature, in questo contesto, subiscono tuttavia un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, grazie all’estensione dell’Anticiclone africano su tutto il Mediterraneo centro-occidentale e gran parte dell’Europa.

Prossime ore con miglioramento in arrivo in Italia

Le prossime ore vedranno il rapido estinguersi dei fenomeni che, nel corso di questo pomeriggio, si sono attivati sull’Italia. Qualche eccezione potrebbe tuttavia ancora insistere nella seconda parte di serata sul Trentino Alto Adige, con possibili grandinate. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Weekend da bollino rosso: il Ministero della Salute lo dirama per domani per 5 città

Il Weekend sarà caratterizzato da un ulteriore rafforzamento dell’Anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo ciò porterà ad un ulteriore aumento delle temperature. Il Ministero della Salute ha, considerato ciò, diramato un bollino rosso per ondata di calore su 5 città italiane per la giornata di domani sabato 20 giugno, le seguenti: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia, Torino.

Bollino rosso per 8 città per domenica

La giornata di domenica 21 giugno proseguirà sullo stesso leit-motiv di quella che la precede, con Italia oppressa dal caldo africano e da temperature particolarmente elevate, specie sulle pianure più interne del Paese. Nonostante, tra l’altro, i temporali pomeridiani potranno sconfinare in questo caso anche su alcune delle aree più interne dello stivale, il Ministero della Salute ha esteso il bollino rosso a 3 altre città per domenica: oltre alle 5 per le quali il bollino sarà già in vigore per domani, si aggiungono Bolzano, Milano e Rieti.

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