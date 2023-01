Meteo – Weekend dai connotati marcatamente invernali, con pioggia e neve a bassa quota: i dettagli

Maltempo invernale coinvolge l’Italia

Assistiamo quest’oggi all’ennesima giornata di maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e occasionali temporali anche piuttosto diffusi sulle regioni centro-meridionali a causa di un minimo di bassa pressione sul basso Tirreno alimentato da correnti artiche, responsabili di un abbassamento generale della quota neve, che si attesta infatti in collina o bassa collina sui settori centrali, in montagna in quelli meridionali. Le temperature, in ogni caso, appaiono invernali pressoché ovunque, anche laddove il maltempo non si aziona o non si è azionato.

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo si manterranno ancora mediamente perturbate sullo stivale, sempre per azione del suddetto vortice depressionario che porterà pertanto ancora piogge, ma anche nevicate a quote relativamente basse (scopri dove). Il quadro meteorologico, decisamente incline e favorevole al maltempo, sarà comunque associato a un contesto termico tipicamente invernale, con valori anche spesso inferiori alla media del periodo.

L’ondata di maltempo invernale sembra non arrestarsi con la giornata odierna, ma protrarsi anche nel prossimo fine settimana, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Rimane aperto sul Mediterraneo centrale un corridoio di correnti più fredde di stampo artico che determineranno instabilità e clima invernale e di conseguenza neve a quote anche piuttosto basse, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve sulle Marche fin sui 100/300 metri, fin sui 700/900 metri in Calabria

Tra la giornata di domani sabato 21 e quella di domenica 22 gennaio un nuovo passaggio perturbato interesserà ancora una volta principalmente le regioni centro-meridionali, con particolare coinvolgimento delle Marche e della Calabria, dove rispettivamente la neve cadrà fin sui 100/300 metri e fin sui 700/900 metri. Possibili fiocchi coreografici nella serata di domani in Umbria e nel frusinate a partire dai 400/600 metri. Instabilità che nella serata di domenica raggiungerà anche la Puglia, con neve a quote di montagna.

