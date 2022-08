METEO – WEEKEND del Ponte di FERRAGOSTO con possibile GOCCIA FREDDA, ITALIA tra instabilità e CALDO senza eccessi

Massimi di pressione verso le Isole Britanniche

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella settimana scorsa abbiamo avuto un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo che ha portato stabilità e temperature roventi, con picco del caldo arrivato nel weekend, ma ora si va verso un cambiamento. L’anticiclone delle Azzorre sta infatti sta risalendo l’Atlantico spostando i suoi massimi a nord-est tra Isole Britanniche e Scandinavia, permettendo cosi l’arrivo di correnti più fresche in quota dai quadranti nord-orientali. Settimana quindi con maggiore instabilità pomeridiana sulla Penisola Italiana e caldo in attenuazione.

Previsioni meteo per oggi 8 agosto

Meteo oggi – La giornata odierna sarà caratterizzata da tanto sole al centro-sud nel corso delle ore mattutine; al pomeriggio si accenderà l’instabilità sulle zone interne, con fenomeni anche intensi lungo l’Appennino tra Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania; fenomeni meno intensi su Basilicata, Calabria, isole Maggiori e regioni di nord-est. In serata avremo ancora qualche pioggia specie sui settori di confine del nord-est, sulle regioni centrali ma anche sui settori pedemontani del meridione . Vediamo di seguito le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Settimana tra temporali e stabilità atmosferica vacillante

Tendenza meteo – Come anticipato la settimana sarà condizionata da una circolazione nord-orientale che garantirà la formazione di temporali sulle regioni del centro-sud. Al nord invece avremo fenomeni più sporadici, con locali sconfinamenti sui settori di pianura specie tra Trentino e Triveneto. Evoluzione meteo molto simile per le giornate di Martedì e Mercoledì con fenomeni soprattutto al Centro-Sud e con sconfinamenti verso i settori tirrenici che potrebbero raggiungere anche le coste. Più incerta invece la tendenza per secondo weekend di agosto, Ponte di Ferragosto.

Weekend con possibile arrivo di una goccia fredda, ma traiettoria ancora incerta

I principali modelli matematici mostrano per gli ultimi giorni della settimana una goccia fredda in arrivo dall’Est Europa centro la Penisola Italiana e l’Europa centrale, ma la traiettoria risulta ancora molto incerta. Con molta probabilità, il secondo weekend di weekend di agosto vedrà condizioni meteo ancora molto instabili in Italia e con caldo ancora molto contenuto. Per capire la distribuzione delle precipitazioni bisogna però aspettare ancora qualche giorno, quando si avrà una situazione più chiara sulla possibile traiettoria della goccia fredda. Per il giorno di Ferragosto sembra invece in arrivo da nord-ovest una saccatura nord-atlantica in discesa dall’Islanda verso il Mediterraneo centro-occidentale. Data l’elevata incertezza, per saperne di più sulla possibile evoluzione meteo per il Ponte di Ferragosto, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.

