METEO – WEEKEND di NATALE alle prese con il forte MALTEMPO e il ritorno della NEVE e dei TEMPORALI, i dettagli

Prevalente stabilità, ma con qualche eccezione sul settore tirrenico centro-meridionale

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risentono della presenza dell’Alta pressione di origine azzorriana, evidenziandosi dunque prevalentemente stabili sul territorio nazionale, accompagnate da qualche nebbia soprattutto in Pianura Padana. Tuttavia, non sono mancate delle eccezioni di maltempo che hanno riguardato in particolare le regioni tirreniche centro-meridionali, dove il tempo è apparso comunque in miglioramento nel pomeriggio.

Insistono disturbi di maltempo nei prossimi giorni

L’Italia si trova sul bordo orientale dell’Alta pressione e ciò dunque non impedisce alle correnti perturbate di inserirsi nel bacino del Mediterraneo, provocando qualche disturbo di tanto in tanto. A partire da questa sera e fino ad almeno la giornata di venerdì 24 dicembre, nonché Vigilia di Natale, questi disturbi saranno praticamente la prassi e coinvolgeranno comunque settori circoscritti della nostra Penisola (scopri quali).

Weekend di Natale con maltempo in arrivo

L’ulteriore peggioramento atteso proprio per la Vigilia di Natale, come accennato nel precedente paragrafo, preluderà ad un’ondata di forte maltempo che investirà la nostra Penisola proprio per il weekend di Natale. I principali centri di calcolo vanno infatti confermando un Natale piuttosto perturbato con l’arrivo di una saccatura di origine atlantica (o, più tecnicamente, polare marittima) che favorirà il ritorno del forte maltempo con temporali e nevicate, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.