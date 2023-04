Meteo – Weekend dinamico sull’Italia con alternanza di acquazzoni, temporali e schiarite

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dall’espansione graduale di un campo altopressorio dalle Azzorre al nord Atlantico, mentre una circolazione instabile è in azione sull’Europa centro-orientale. Campo barico in progressiva flessione sul Mediterraneo, determinerà un weekend dinamico sull’Italia, con tendenza ad un peggioramento nella giornata di domenica per l’arrivo di masse d’aria più fredde in quota con annessa ciclogenesi in discesa sui bacini occidentali italiani.

Weekend al via con tempo mediamente stabile, salvo qualche disturbo

Meteo Italia sabato 1 aprile. Italia interessata da una circolazione mediamente nord-occidentale, responsabile di residui disturbi oggi su Triveneto e parte del centro. In particolare al mattino avremo nubi sparse al sud, Isole, zone interne del centro e settori alpini, con residue nevicate su quest’ultimi a partire dai 1400-1600 metri e locali acquazzoni sulle zone interne del basso Lazio. Ampie schiarite sulla Pianura Padana e coste del centro. Nel corso delle ore pomeridiane acquazzoni e temporali locali potranno prendere forma su Triveneto, nonché tra Umbria e Marche. Tempo asciutto altrove, ma con addensamenti alternati a schiarite. Residue nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1600-1800 metri. Dalla sera tempo in peggioramento su Veneto, Friuli ed alta Toscana. Temperature primaverili con valori massimi attorno ai +18/+20°C, ma con picchi di +22/+24°C sui settori ionici.

Allerta gialla per la giornata odierna

Sulla base delle condizioni meteo previste per le prossime 24 ore, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Sabato 1 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell’Aterno

Marche: Marc-2, Marc-4

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell’Aterno

Domenica arriva un impulso freddo con acquazzoni, temporali e grandinate

Un nucleo freddo in quota raggiungerà il Mediterraneo centrale nella giornata di domenica, favorendo la genesi di una bassa pressione, pari a 1005 hPa, in discesa dal Mar Ligure alla Sicilia occidentale. Weekend che vedrà quindi un peggioramento del tempo nella giornata di domani, con acquazzoni e temporali che dal Nordest si trasferiranno nel corso del pomeriggio alle regioni centro-meridionali. Rischio grandinate. Fenomeni diffusi sulla Sardegna in trasferimento alla Sicilia. Neve sull’Appennino a partire dai 1500-1700 metri. Schiarite sulle regioni di Nordovest. Temperature in diffuso calo, con valori massimi attesi al di sotto delle medie del periodo.

