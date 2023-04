Meteo Italia – Maltempo in arrivo con piogge e temporali e nei prossimi giorni anche un crollo delle temperature

Alta pressione in cedimento sul Mediterraneo

Buongiorno e buon inizio di aprile a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede l’alta pressione in elevazione in Atlantico, mentre va a cedere sul Mediterraneo, lasciando cosi spazio all’arrivo di una perturbazione atlantica, la quale affonderà sul Mediterraneo centrale nella giornata di domani portando un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Giornata odierna che trascorrerà ancora piuttosto stabile, con cieli anche soleggiati e dei fenomeni pomeridiani su Triveneto e in Appennino centro-settentrionale con sconfinamenti sulle regioni adriatiche.

Maltempo domani in arrivo sull’Italia

Come anticipato, nella giornata di domani una saccatura atlantica affonderà sul Mediterraneo centrale portando un peggioramento delle condizioni meteo soprattutto al Centro-Sud. Ecco le previsioni meteo per domani domenica 2 aprile: Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito ma con isolati fenomeni solo sulla Romagna. Al pomeriggio deboli precipitazioni tra Romagna e Triveneto, asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata tempo asciutto su tutti i settori con cieli nuvolosi e schiarite in arrivo da ovest. Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi e neve a quote medie in Appennino. In serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino qualche pioggia sulla Sardegna, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento accompagnata da piogge sparse. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi e neve in Appennino fin verso i 1400-1500 metri. Temperature minime e massime in diminuzione al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, stabili o anche in lieve rialzo invece al Nord.

Aria fredda in arrivo nei prossimi giorni con neve anche a bassa quota

Primi giorni della prossima settimana che vedranno i massimi di pressione sbilanciati alle alte latitudini, tra Mare del Nord e Scandinavia, mentre aria fredda di estrazione artica scenderà da nord-est verso il Mediterraneo centrale, dove troviamo ancora un minimo di pressione tra lo Ionio e la Grecia. Questo porterà un generale calo delle temperature, su valori anche di 6-8 gradi sotto le medie del periodo e il minimo sullo Ionio porterà ancora dei fenomeni al Sud con neve a quote relativamente basse. Si tratta quindi di un vero e proprio colpo di coda dell’inverno. Vediamo di seguito cosa aspettarci andando verso Pasqua.

CONTINUA A LEGGERE​

Clima freddo anche nella seconda parte della settimana

Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS mostrano per la seconda parte della settimana un vasto campo di alta pressione ancora sbilanciato alle alte latitudini, tra Isole Britanniche, Scandinavia e Russia occidentale, con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa, mentre una circolazione fredda rimarrebbe ancora attiva tra Mediterraneo ed Europa centro-orientale. Ci aspettiamo quindi un clima ancora piuttosto freddo e con possibili condizioni meteo instabili, anche se risulta ancora presto fare delle previsioni meteo in senso stretto. Circolazione fredda e instabile che potrebbe poi persistere anche nel weekend di Pasqua. Ma ricordiamo che si tratta di una tendenza e per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.