METEO – ARIA FRESCA in arrivo spazza via il CALDO AFRICANO con TEMPERATURE in CALO e clima più gradevole

Terzo weekend di agosto, che stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici, dovrebbe mostrare una nuova rimonta dell’ anticiclone africano , il quale porterà i suoi massimi di pressione sul Mediterraneo occidentale e si va ad estendere su tutta l’area mediterranea. Nel frattempo una goccia fredda si va a posizionare sulle Isole Britanniche. Condizioni meteo dunque stabili sull’Italia con sole prevalente nel fine settimana e temperature in aumento senza però eccedere . Massime che tra Sabato e Domenica potrebbero toccare punte di +36/38 gradi su Pianura Padana, zone interne del Centro Italia e della Sardegna, valori di poco inferiori al Sud. Ma vediamo ora il calo termico che ci aspetta in questi giorni

Come abbiamo appena detto, l’ asse freddo dell’area depressionaria andrà ad interessare la Penisola Balcanica e poi l’Europa orientale, portando aria fresca e tempo più instabile anche sull’Italia. Nella giornata odierna acquazzoni e temporali pomeridiani andranno ad interessare i rilievi dell’Appennino centrale . Fenomeni più localizzati sui rilievi alpini e zone interne del Sud. Nella giornata di domani instabilità in aumento con rovesci e temporali nelle zone interne del Centro-Sud, specie su Abruzzo, Lazio e Molise e locali acquazzoni non mancheranno anche nei giorni di giovedì e venerdì. Temperature in diminuzione e di cui parleremo nell’ultimo paragrafo.

Temperature in calo al Centro-Nord e da domani su tutta l’Italia

Come anticipato precedentemente, nella giornata di ieri l’aria fresca è arrivata a ridosso dell’arco alpino e nella giornata odierna farà il suo ingresso in maniera più decisa sulla Penisola Italiana. Calo termico al Centro-Nord nella giornata odierna con temperature che torneranno in media e localmente anche al di sotto, mentre farà ancora caldo al Sud. Nella giornata odierna sulle regioni centro-settentrionali le temperature massime a fatica raggiungeranno i 31-32°C. Da domani l’aria fresca fa il suo ingresso su tutta la Penisola con temperature che tornano ovunque in media con quelle del periodo e valori massimi che difficilmente supereranno i 32-33°C anche al Sud. Il caldo è quindi pronto ad essere spazzato via con clima molto più gradevole.