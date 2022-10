Meteo weekend – Fase di maltempo al nord Italia, con piogge e acquazzoni ecco dove

Condizioni meteo in Italia

Buongiorno a tutti cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un campo d’alta pressione di matrice sub-tropicale che invade Mediterraneo centrale e parte dell’Europa portando in Italia condizioni meteo asciutte e anche clima molto mite. Un vasto e profondo vortice depressionaria affonda sull’Atlantico fin verso le Isole Azzorre. I prossimi giorni saranno ancora caratterizzati dall’alta pressione, con un ottobre sempre più siccitoso. Vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Queste le previsioni meteo per oggi 19 ottobre: AL NORD: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni, locali addensamenti su delta del Po e coste liguri. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito al Nord-Ovest. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali nebbie e nubi basse sui settori tirrenici, specie in Toscana. Al pomeriggio ancora tempo del tutto asciutto e cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino condizioni meteo stabili con cieli in prevalenza sereni e disturbi da nuvolosità bassa su Puglia meridionale, coste tirreniche e Sardegna. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, avvezione di nuvolosità bassa ancora su Puglia meridionale, coste tirreniche e Sardegna.

Temperature miti, anche nella terza decade del mese?

Tendenza meteo – Particolare focus per le temperature che saranno ancora elevate grazie all’avvezione calda dell’anticiclone: i valori risulteranno sopra media anche di 5-7 gradi soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Se questa fosse una fase di qualche giorno si tratterebbe di una classica ottobrata ma qui, come spesso accade ormai, ci troviamo di fronte all’ennesima persistenza di un’alta pressione che sta condizionando in maniera irreversibile questo 2022. Infine vediamo quanto potrebbe accadere nel weekend.

CONTINUA A LEGGERE​

Peggioramento meteo nel weekend al Nord, più asciutto al Centro-Sud

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostra tra Sabato e Domenica lo spostamento verso sud della lingua anticiclonica con una blanda saccatura depressionaria che dovrebbe transitare sulle regioni settentrionali. Peggioramento meteo che nel weekend potrebbe portare piogge e acquazzoni sparsi al Nord Italia, interessati maggiormente settori alpini e prealpini. Rapido miglioramento meteo a seguire con tempo di nuovo asciutto per gran parte della prossima settimana.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.