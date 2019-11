METEO – WEEKEND, forte MALTEMPO con NUBIFRAGI grazie ad una GOCCIA FREDDA vagante nel MEDITERRANEO, i dettagli

Maltempo incessante nel nostro Paese

Il “Bel Paese” così come lo chiamano tutti nel mondo, è da diverse settimane ed anzi da quasi un mese in balia di frequenti e numerose perturbazioni. Le ondate di maltempo ormai non fanno neanche più notizia, con l’Alta pressione che nel corso di questo novembre non si è mai affacciata sul Mediterraneo (almeno fino ad ora). Molte località, soprattutto di sponda tirrenica, registrano infatti 22 giorni su 22 di pioggia in questo mese. Ed è ancora previsto qualche altro giorno di maltempo, come vedremo.

Situazione sinottica nel weekend

A partire dalle prossime ore un incursione atlantica spingerà in modo molto più deciso verso il Mediterraneo centro-occidentale, innescando una ciclogenesi con la formazione di un minimo depressionario sul Golfo del Leone. Successivamente, il minimo si sposterà verso sud-est attraversando tutto il Mediterraneo, staccandosi dalla saccatura e diventando un goccia fredda in rapida traslazione verso sud-est. La goccia fredda esautorerà i suoi effetti una volta arrivata in Medio Oriente.

Forti e persistenti nubifragi in arrivo sulle regioni nordoccidentali

Una situazione sinottica simile, con un minimo depressionario presente sul Golfo del Leone, causerà la formazione di una convergenza sul Mar Ligure, ovvero di uno scontro tra due venti di matrice opposta: quelli di scirocco, caldi ed umidi e quelli di grecale, freddi e secchi. Questo contrasto tra i due venti genererà un violento sistema temporalesco semistazionario (il cosiddetto autorigenerante) che interesserà la Liguria centro-occidentale soprattutto nel corso di questa notte.