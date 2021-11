METEO WEEKEND – Goccia FREDDA in arrivo dal Nord Europa porta PIOGGE, TEMPORALI e CALO TERMICO. La TENDENZA

Goccia fredda in arrivo nel weekend

Sia il modello americano GFS che quello europeo ECMWF vedono per il weekend la discesa di una goccia fredda dal Mare del Nord fin sul Mediterraneo centro-occidentale. Nella giornata di sabato la goccia fredda raggiungerà l’Europa centro-occidentale ed inizierà ad interessare anche il Nord Italia, mentre le regioni centro-meridionali continueranno ad essere interessate dal vortice mediterraneo. Gionata instabile quindi su tutta la Penisola Italiana con piogge sparse e temporali, specie al Nord-Ovest con neve sulle Alpi fino a quote medie. Nella giornata di domenica la goccia fredda raggiungerà il Mediterraneo centro-occidentale, portando piogge e temporali specie al Nord-Ovest, Isole Maggiori e regioni tirreniche. Temperature in graduale calo che si porteranno circa in media con quelle del periodo. Meno interessato dall’arrivo della goccia fredda il Nord-Est dove troveremo tempo più asciutto e temperature ancora sopra la media. Per ulteriori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.