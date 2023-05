Meteo weekend – In arrivo nuove piogge: nel mirino del maltempo queste regioni

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Italia nel mirino del maltempo nelle prossime ore con un nuovo peggioramento delle condizioni meteo: nuvolosità compatta fino alla giornata di Domenica con tempo perturbato, con possibili disagi sulle regioni del sud Italia e sul Piemonte. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per la giornata odierna.

Previsioni meteo per oggi 19 Maggio

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 19 Maggio: Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con fenomeni su Alpi, Piemonte e Liguria, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora molte nuvole con deboli precipitazioni diffuse, più asciutto al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni possibili su tutti i settori, più intense al Nord-Ovest. Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo pioviggini sulla Toscana. Al pomeriggio deboli piogge su Toscana, Umbria e Lazio, asciutto altrove ma con cieli nuvolosi. In serata tempo in peggioramento con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora precipitazioni possibili sulla Sardegna, nuvolosità in transito altrove ma senza fenomeni. In serata piogge sparse su Campania e Sardegna, asciutto altrove ma con molte nuvole in transito.

Goccia fredda sul Mediterraneo occidentale e instabilità ancora protagonista

Meteo Italia – Come già annunciato la seconda parte della settimana sarà condizionata da un parziale miglioramento delle condizioni meteo ma in un contesto sempre instabile. Il principale attore per il bel tempo sulla nostra Penisola, l’anticiclone delle Azzorre, resterà infatti ben saldo sull’oceano Atlantico e anzi tenterà alcune espansioni verso la Penisola Scandinava. Condizioni meteo instabili dunque con acquazzoni e temporali sempre possibili, specie nelle ore pomeridiane. Vediamo cosa accadrà infine nel weekend.

Meteo weekend: un nuovo peggioramento in vista

Il fine settimana vedrà lo sviluppo di un nuovo vortice di bassa pressione; questo darà adito alle prime piogge già dalla giornata di domani, su Sardegna e successivamente sui settori Tirrenici. Maltempo che nelle 24 ore di Sabato potrebbe culminare con precipitazioni piuttosto persistenti sul Piemonte, con una dinamica atmosferica molto simile a quanto verificatosi in Emilia Romagna. Da alcuni modelli matematici sono attese cumulate di pioggia piuttosto ingenti. Lo scenario sarà confermato tuttavia con i prossimi aggiornamenti.

