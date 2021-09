METEO – WEEKEND in parte AUTUNNALE con PIOGGE, TEMPORALI e CALO TERMICO, i dettagli

Tempo in peggioramento sulla Sardegna e sulle Alpi marittime

Dopo un miglioramento generale delle condizioni meteo nella giornata di ieri che aveva quindi coinvolto sostanzialmente tutta la nostra Penisola, dal pomeriggio odierno si evidenzia un nuovo peggioramento a partire dalle zone più occidentali del Paese vale a dire Sardegna e Alpi Marittime. L’arrivo dei primi rovesci non è altro che un indicatore del fatto che nuove correnti umide ed instabili stanno scorrendo nel Mediterraneo e fluiscono questa volta dai quadranti occidentali.

Flusso di correnti instabili in afflusso dai quadranti occidentali

Dunque il tentativo di rimonta dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana condotto tra ieri e oggi non è andato propriamente a buon fine. Un’ondulazione atlantica in pieno Oceano ha causato un’infiltrazione di correnti umide provenienti proprio dai quadranti occidentali e in afflusso nel Mediterraneo, che sta rispondendo con l’innesco di una perturbazione, di cui i rovesci attualmente in atto in Sardegna e sulle Alpi Marittime a breve ne sono un primo effetto.

Anche domani maltempo sulle zone più occidentali del Paese

Questa fase di incertezza verrà sostanzialmente confermata anche nella giornata di domani venerdì 3 settembre, con qualche rovescio che ancora una volta interesserà le aree più occidentali del nostro Paese (scopri dove) e con il tempo che andrà comunque peggiorando un po’ ovunque a causa di un aumento generale della copertura nuvolosa. Tutto questo funzionerà da preludio all’arrivo di un peggioramento che interesserà l’Italia nel fine settimana, come vedremo nel prossimo paragrafo.

