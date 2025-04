Meteo – Weekend in prevalenza stabile, ma attenzione ancora a qualche temporale: i dettagli

Tempo in peggioramento in Italia

In queste ore e a seguito di una mattinata tutto sommato stabile, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano perlopiù in peggioramento, con l’attraversamento di un fronte instabile sul versante adriatico e la formazione di piogge e temporali nelle aree più interne del medio Tirreno. Qualche fiocco scenderà nuovamente sulle Alpi nordorientali nel pomeriggio fin sui 1.600/1.800 metri, con temperature che non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Miglioramento in vista già in serata

Nel corso delle prossime ore il maltempo continuerà a rimanere protagonista in alcuni settori del Paese, con un miglioramento comunque già in vista entro la serata, con l’esaurimento graduale dei fenomeni e residua instabilità solamente in Puglia. Questo grazie ad un timido aumento di pressione previsto sul bacino del Mediterraneo centrale, con le temperature che continueranno a confermare una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Weekend in prevalenza stabile, ma occhio all’insidia maltempo

Il Weekend ormai imminente sarà caratterizzato in Italia da maggiore stabilità rispetto a quanto osservato nel corso degli ultimi giorni, ma con maltempo comunque insidioso: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo non mancheranno rovesci di tanto in tanto in particolare nella giornata di domani sabato 26 aprile al nordovest e isolati temporali nelle aree più interne del Paese in quella di domenica 27.

Clima primaverile

Nelle aree che nel Weekend saranno avvolte da stabilità e bel tempo il clima risulterà tutto sommato tipicamente primaverile, con temperature in linea con la media di riferimento. Laddove il maltempo si azionerà (e nella fattispecie soprattutto di domenica 27 aprile, in maniera localmente anche intensa), le temperature subiranno una diminuzione su valori tuttavia non lontani dalla media stessa, con il freddo che costituisce ormai un ricordo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.