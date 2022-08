METEO WEEKEND – Instabilità in aumento, ACQUAZZONI e TEMPORALI in arrivo su alcune regioni con lieve CALO TERMICO

Poche piogge e caldo in aumento in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Bolla di aria calda che si muove dall’Europa occidentale verso quella centrale, con anomalie positive di temperatura anche oltre i 10 gradi. Penisola Italiana solo parzialmente interessata dalla risalita calda, ma con temperature che tenderanno comunque ad aumentare specie al Centro-Nord, con valori termici anche di 4-6 gradi sopra la media. Tra oggi e domani le temperature massime potranno infatti raggiungere i +36°C-38°C su Pianura Padana e zone interne del Centro.

Picco del caldo nei giorni del weekend

Nel corso del weekend, le correnti calde sud-occidentali che trasportano aria calda africana dal Sahara occidentale verso l’Europa centrale verranno piegate verso est dal transito di una saccatura depressionaria in transito sull’Europa centro-settentrionale. Avvezione di aria africana che andrà cosi ad interessare direttamente il Mediterraneo centrale, portando un ulteriore aumento termico su alcune regioni. Nella giornata di sabato temperature prossime ai 40°C sono attese in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro, mentre nella giornata di domenica solo nelle vallate interne delle regioni centrali. Caldo più contenuto al Sud e sulle Isole Maggiori, dove sia tra oggi e domani che nel fine settimana difficilmente si supereranno i 35°C-36°C o solo localmente nel weekend nelle zone interne tra Puglia e Basilicata si potranno raggiungere i 37°C-38°C.

Non solo caldo, ma anche piogge, rovesci e temporali nel weekend

Nel corso del weekend dovremmo avere un lieve cedimento dell’alta pressione, con calo dei geopotenziali in quota soprattutto sul Mediterraneo meridionale e orientale, mentre sull’Europa centrale va a transitare una saccatura depressionaria. Questo porterà accentuata instabilità pomeridiana sia sulle Alpi che nelle zone interne del Centro-Sud. Tra la serata di sabato e la mattinata di domenica acquazzoni e temporali sparsi interesseranno gran parte del Nord, specie al Nord-Est. Questo, come abbiamo appena visto, porterà anche un calo delle temperature sulle regioni settentrionali nella giornata di domenica, specie nei valori massimi. Acquazzoni e temporali pomeridiani molto intensi anche lungo la dorsale appenninica e che sulle regioni meridionali potranno raggiungere anche le coste tirreniche.

Tendenza meteo prossima settimana

Dopo il weekend principali modelli che confermano uno spostamento dei massimi dell’alta pressione verso Isole Britanniche e Mare del Nord, lasciando così parzialmente scoperto il Mediterraneo. Correnti orientali con aria più fresca in quota potrebbero così interessare l’Italia portando condizioni meteo instabili su molte regioni della Penisola. Temporali più probabili prima al Nord e poi entro metà settimana anche nelle zone interne del Centro-Sud. Temperature in lieve calo con possibile rientro in media entro il weekend di metà mese.

