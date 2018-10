Evoluzione meteo per il secondo weekend di Ottobre ancora poco delineata in Italia con le correnti instabili dall’ Atlantico che trovano l’ opposizione dell’ Anticiclone sull’ Europa centro-orientale.



METEO WEEKEND: Italia a metà strada tra le correnti instabili e l’ Anticiclone – 9 Ottobre 2018 – Sia il modello americano Gfs che quello europeo Ecmwf ipotizzano una tendenza meteo per la settimana in corso contraddistinta da una vasta figura anticiclonica stazionare tra la Scandinavi, la Russia e l’ Europa centrale mentre le correnti atlantiche faticano a transitare da ovest verso est. Evoluzione meteo generale questa che vedrebbe l’ Italia lambita dall’ Anticiclone e a metà strada tra le correnti instabili presenti sul Mediterraneo e l’ Anticiclone stesso. Detto questo risulta piuttosto complesso formulare una previsione meteo dettagliata per il weekend, tuttavia possiamo dire che la tendenza sarà molto probabilmente verso un clima gradevole con le temperature oltre i 20-23 gradi in città durante le ore centrali della giornata, specie nella giornata di Sabato, sole prevalente salvo qualche disturbo specie al pomeriggio sui settori interni della penisola. […]