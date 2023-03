Meteo weekend – Italia divisa in due dal maltempo, con ancora acquazzoni e nevicate al meridione

Condizioni meteo attuali

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede una circolazione depressionaria con una goccia fredda posizionata tra Sardegna e Sicilia. Nel corso della giornata odierna avremo condizioni meteo ancora instabili specie al Centro-Sud con piogge e acquazzoni sparsi. Maltempo più intenso sulla Sicilia con temporali in risalita poi verso la Calabria. Neve sui rilievi oltre i 1100-1400 metri. Sull’Atlantico troviamo ancora un campo di alta pressione con valori al suolo intorno a 1030 hPa mentre aria fredda scende verso la Scandinavia.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 3 Marzo: Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati, deboli precipitazioni solo sulla Romagna. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e nuvolosità irregolare su tutti i settori. In serata ancora condizioni di tempo asciutto ma sempre con cieli irregolarmente nuvolosi. Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli piogge su Marche e Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni sparse e neve sui rilievi oltre i 1100-1200 metri. In serata tempo in generale miglioramento salvo residue piogge sull’Abruzzo. Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, anche intensi sulla Sicilia. Neve oltre i 1100-1400 metri. In serata ancora tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sulle regioni Peninsulari, neve sui rilievi oltre i 1100 metri.

Meteo weekend: piogge e nevicate ancora al meridione

Meteo weekend – Come sarà l’evoluzione del fine settimana? L’ansa depressionaria sposterà il suo asse sulle regioni meridionali, portando condizioni di maltempo diffuso: la giornata di Sabato, sarà caratterizzata da piogge e acquazzoni sulle regioni meridionali, con neve che si attesterà intorno ai 1100-1200 metri dei rilievi Appenninici; condizioni meteo che non subiranno particolari variazioni anche tra pomeriggio e sera, ad eccezione di una flessione positiva della quota neve. La giornata di domenica vedrà generalmente meno precipitazioni e contestualmente un aumento della nuvolosità al nord Italia. Vediamo infine di tracciare una possibile tendenza per la prossima settimana

