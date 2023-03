Meteo – Maltempo che insisterà sull’Italia fino al Weekend, con pioggia e neve in montagna: i dettagli

Maltempo in atto in Italia

Anche nella giornata odierna, così come nelle ultime, il quadro meteorologico si presenta tendenzialmente perturbato sulla nostra Penisola, con l’ingresso di rovesci intermittenti che riguardano soprattutto alcuni dei settori centrali e parte di quelli meridionali. Le precipitazioni risultano mediamente deboli o moderate, con temperature che, sebbene in aumento, rimangono simil-invernali al nord e decisamente più miti al centro-sud.

Allerta meteo della Protezione Civile per oggi

Un quadro previsionale ben delineato si evidenziava già nella giornata di ieri, quando non a caso il Dipartimento di Protezione Civile aveva diramato un’allerta valida per oggi per alcuni settori delle regioni centro-meridionali. Un vortice depressionario rimane infatti stazionario sul Mar Tirreno e continuerà a portare rovesci anche nelle prossime ore in particolare su Lazio, Abruzzo, Campania, Marche e Sardegna settentrionale, con nevicate a partire dai 1.200/1.300 metri.

Maltempo che terrà sotto scacco l’Italia fino al (almeno) il Weekend

Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo sembra che l’attuale ondata di maltempo possa interessare la nostra Penisola ancora per qualche giorno e protrarsi quindi fino al (almeno) Weekend. Se, inizialmente, le piogge e le nevicate (in montagna) riguarderanno il centro-sud, con lo spostamento del vortice depressionario verso il Mare Jonio esse saranno esclusiva delle regioni meridionali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

