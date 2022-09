METEO WEEKEND – Italia sotto lo scacco del MALTEMPO fino ad inizio OTTOBRE

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo italiano! Ultimi giorni di settembre, in compagnia di una vasta saccatura depressionaria sull’Europa centro-occidentale; quest’oggi avremo condizioni ancora perturbate con maltempo di stampo autunnale relegato alle regioni Tirreniche e a quelle di nord-est. Le temperature al momento intorno alle medie del periodo caleranno di qualche grado, fino a 2-4 gradi sotto media specie sui settori occidentali della Penisola; vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio della giornata odierna.

Previsioni meteo nella giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 27 settembre: AL NORD: Al mattino cieli nuvolosi con piogge da isolate a sparse, forti temporali in Friuli. Al pomeriggio ancora maltempo con piogge sparse ed anche temporali su Friuli e settori alpini, più asciutto tra Liguria ed Emilia Romagna. In serata residui fenomeni in Friuli, asciutto altrove con graduali schiarite da ovest. AL CENTRO: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, acquazzoni e temporali intensi sul Lazio. Al pomeriggio ancora forti temporali sul Basso Lazio, nuvolosità irregolare altrove con piogge da isolate a sparse. In serata ancora maltempo sul Lazio con fenomeni intensi sui settori meridionali, più asciutto altrove. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino piogge su Molise, Campania, Puglia settentrionale e Sardegna asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora maltempo sulle stesse regioni, con fenomeni in intensificazione, con temporali anche di forte intensità. In serata acquazzoni e forti temporali tra Campania e Molise, più asciutto altrove con cieli nuvolosi. Come già anticipato la settimana corrente sarà caratterizzata da maltempo, ma vediamo cosa potrebbe accadere.

Tendenza meteo: tempo altalenante con perturbazioni in serie

Tendenza meteo – La giornata odierna vedrà l’approfondimento di un minimo sulle regioni settentrionali. Piogge e temporali sparsi soprattutto al Nord-est e lungo i settori tirrenici. La neve potrà cadere anche in Trentino, a partire dai 1800 metri di quota. Condizioni meteo instabili su buona parte dell’Italia anche nella giornata di Mercoledì con fenomeni che però si alterneranno a schiarite. Tra Giovedì e Venerdì al via una nuova fase di maltempo quando i principali modelli mostrano una nuova saccatura affondare verso il Mediterraneo occidentale. Scenderemo nel dettaglio con l’avvento dei prossimi aggiornamenti modellistici, intanto vediamo la tendenza meteo per il weekend.

Meteo weekend: ecco cosa aspettarci

Ancora di difficile lettura la giornata di Sabato la quale potrebbe presentare strascichi di maltempo in Italia a causa del transito di una saccatura depressionaria. Diversi modelli confermano però un rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre sul basso Atlantico ed una sua espansione verso l’Europa occidentale. Italia che potrebbe non essere interessata direttamente dall’anticiclone ma che dovrebbe almeno inizialmente rimanere sul bordo orientale. Correnti settentrionali dovrebbero comunque portare condizioni meteo solo localmente instabili.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.