Meteo weekend – Maltempo reitarato: arrivano le conferme dei modelli di previsione

Condizioni meteo attuali

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano! Primavera che fatica anche nel mese di Maggio, con tempo fresco ed instabile: nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da una serie di peggioramenti meteo con piogge e temporali almeno fino al prossimo weekend. Quest’oggi il maltempo sta interessando gran parte del centro-nord, con fenomeni anche intensi tra Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna. Prossime ore che vedranno un lento spostamento dei fenomeni verso est, per coinvolgere le regioni di nord-est ed il centro-sud. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Piogge in Italia e neve sulle Alpi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 10 Maggio: Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge diffuse e temporali sparsi, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora maltempo sulle stesse regioni e precipitazioni sparse anche sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, variabilità asciutta sulla Liguria. Neve lungo l’arco alpino oltre i 1700-2000 metri. Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge diffuse e temporali sparsi, specie sul versante tirrenico. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali, più intensi sul versante adriatico. In serata residui fenomeni su Marche e Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al Sud e sulle Isole: Al mattino deboli piogge su Campania, Molise, Basilicata e Puglia settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in estansione sulle regioni peninsulari, asciutto sulle Isole con cieli sereni in Sardegna. In serata non sono previste variazioni di rilievo.

Ancora precipitazioni nelle prossime 48 ore

Tendenza meteo – Una saccatura depressionaria andrà a muoversi sul Mediterraneo centrale, con un’annessa piccola goccia d’aria fredda in quota sulla Sardegna. Giovedì ancora molte piogge sulle regioni di nord-est ed instabilità diffusa in Italia. Neve ancora sulle Alpi a quote medio-alte. Venerdì maltempo che insisterà sulle regioni del nord Italia, con instabilità pomeridiana anche sull’Appennino centrale, con neve a più riprese sulle Alpi. Vediamo il possibile andamento del weekend.

CONTINUA A LEGGERE​

Weekend perturbato confermato dai modelli

Meteo weekend – Secondo weekend di maggio con condizioni meteo ancora instabili o perturbate in Italia. Tra Sabato e Domenica potrebbe infatti restare in azione sul Mediterraneo centrale una goccia fredda. Questa approfondirà nuovi minimi al suolo e, attraversando la nostra Penisola, rinnoverà condizioni di maltempo con temporali diffusi. Oltre a piogge e temporali avremo anche clima molto fresco per il periodo con temperature di 3-5 gradi al di sotto delle medie del periodo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.