Meteo – Circolazione di maltempo in arrivo con rovesci o temporali: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Peggioramento in arrivo in serata

L’avanzamento e l’avvicinamento di una goccia fredda di matrice atlantica sta portando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo in queste ore, con un aumento della nuvolosità che inizia ad interessare anche il centro, dopo i rovesci e i temporali del pomeriggio odierno al nord, con l’ingresso anche di maltempo isolato o sparso sulla Sardegna centro-settentrionale. Le temperature, in questo contesto, rimangono comunque ancorate ai valori registrate 24 ore fa, risultando al più in diminuzione al nord.

Piogge e temporali in arrivo anche per domani

Nella giornata di domani lunedì 8 maggio si assisterà ad un evidente ritirata da parte dell’Anticiclone africano, con una circolazione depressionaria innescata dal veloce transito di una goccia fredda di origine atlantica che porterà piogge e possibili temporali sparsi sull’Italia da nord a sud. Possibili anche dei fenomeni grandinigeni, in particolare al meridione. Le temperature appariranno inoltre mediamente in diminuzione, in particolare nei valori massimi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini di Lombardia e Triveneto, su Sardegna orientale e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti aree del Paese, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, specie sulle relative zone interne. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in generale diminuzione, localmente sensibile al Centro-Sud. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: tendenti a molto mossi il Mare e Canale di Sardegna e il settore occidentale del Tirreno meridionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 8 maggio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Bassa collina e pianura romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

