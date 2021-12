METEO – WEEKEND parte con MALTEMPO INVERNALE e NEVE a BASSA QUOTA, poi avanza l’ANTICICLONE

Piogge e temporali, con neve a bassa quota al centro-sud

Anche la giornata odierna è stata contrassegnata, come le ultime, da condizioni di maltempo dovuto ad un nuovo impulso di stampo polare marittimo che ha generato piogge, temporali e neve a bassa quota soprattutto sulle regioni centro-meridionali, dove non sono mancati dei disagi (scopri dove). La neve è tornata finanche in pianura in mattinata su alcune aree del settentrione, in particolare in Emilia e nella Lombardia sudoccidentale, Milano compresa.

Prossime ore maltempo insiste in Italia con neve a bassa quota

La suddetta perturbazione di origine polare marittima continuerà a portare i suoi effetti sul territorio nazionale anche per stasera, con il maltempo che concentrerà ancora una volta il suo raggio d’azione principalmente sulle regioni centro-meridionali. Piogge e temporali interesseranno il centro-sud, in particolare il versante tirrenico, con nevicate anche a quote molto basse soprattutto sulle regioni centrali (scopri dove).

Weekend parte con maltempo, bufere di neve sulle zone interne delle Marche

Anche il fine settimana ormai alle porte, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, ma anche a quanto suggeriscono le immagini satellitari, partirà con il maltempo di stampo invernale, con piogge, temporali e nevicate a quote via via più basse tra la notte e la mattina di domani sabato 11 dicembre. Bufere di neve potranno imperversare soprattutto nelle zone interne delle Marche a quote collinari, con l’instabilità che comunque nel corso della giornata andrà centrandosi sul medio-basso versante adriatico e sul basso settore tirrenico, dove la quota neve si attesterà in montagna. Neve a quote collinari anche in Abruzzo, poi novità in arrivo per domenica 12, come vedremo nel prossimo paragrafo.

