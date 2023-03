Meteo – Weekend perturbato alle porte: avvio di Aprile turbolento, con piogge e temporali

Alta pressione che perde colpi, con l’ingresso di infiltrazioni umide

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione che inizia a vacillare con l’afflusso di maggiore nuvolosità sulle regioni del centro-nord; in questo frangente sarà possibile qualche piovasco al nord Italia per l’ingresso di infiltrazioni umide. Situazione che andrà a cambiare progressivamente con l’arrivo del weekend, con l’affondo di una nuova perturbazione atlantica. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 31 Marzo: Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito con deboli piogge su settori alpini, Liguria e Friuli, più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni sparse possibili soprattutto su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge su Veneto, Romagna e Friuli Venezia-Giulia, nuvole in transito altrove ma con tempo stabile. Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole in transito, anche compatte su Toscana e Umbria. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata deboli piogge possibili su Toscana e Umbria, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, sole prevalente su Calabria e Sicilia. Al pomeriggio nessuna variazione con nuvolosità irregolare in transito alternata ad ampi spazi di sereno. In serata nuvolosità in generale aumento specie sui settori Peninsulari ma senza fenomeni di rilievo associati

Confermata la fase di maltempo per il fine settimana

Meteo fine settimana – Dalla giornata di sabato avremo un affondo d’aria fredda che coinvolgerà l’italia: i modelli confermano il peggioramento per il primo weekend del mese, con una massa d’aria instabile proveniente dall’Atlantico. Successivamente avremo un progressivo apporto di aria artica a causa dell’elevazione verso la Scandinavia dell’alta pressione. Condizioni meteo instabili o perturbate probabilmente nel prossimo weekend sull’Italia, specie nella giornata di Domenica che vedrà anche un deciso calo termico.

Temperature al di sotto delle medie per la prima decade di Aprile

Principali modelli che per l’inizio della prossima settimana mostrano un campo di alta pressione sul Mare del Nord e un flusso di correnti fredde di estrazione artica dirette verso il Mediterraneo centro-orientale. La presenza di un minimo di bassa pressione tra Ionio e Grecia potrebbe rinnovare condizioni meteo instabili in Italia, specie al Centro-Sud, con possibilità anche di neve a bassa quota. Temperature da 6 a 8 gradi al di sotto delle medie nei giorni che precedono la Pasqua.

