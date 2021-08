METEO – WEEKEND perturbato per l’arrivo di flussi atlantico, con PIOGGE e TEMPORALI anche al Centro-Sud.

Situazione meteo in Italia e in Europa

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Robusto anticiclone ancora presente sull’Atlantico settentrionale e posizionato tra le Isole Britanniche e l’Islanda fa affluire aria più fresca verso il continente europeo, dove è presente una vasta circolazione depressionaria con goccia d’aria fredda in quota. Questa continuerà ad influenzare le condizioni meteo del Nord Italia, mentre al Centro-Sud sono già in miglioramento.

Temporali attesi al Nord nella giornata odierna

Regioni settentrionali quindi ancora interessate dalla vasta circolazione depressionaria, la quale continua a portare instabilità atmosferica. Nella mattinata odierna piogge intense e locali temporali sono attesi sulla Liguria. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento con temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. Non si escludono locali sconfinamenti verso le pianure. Più asciutto invece al Centro-Sud. Temperature in lieve salita nei valori massimi, ma senza eccedere, con clima gradevole senza caldo intenso.

Alta pressione in rimonta sul Mediterraneo

I prossimi giorni della settimana saranno caratterizzati dalla rimonta sul Mar Mediterraneo di un promontorio di alta pressione di origine afro-azzorriana, con l’area depressionaria che si allontana verso oriente. Questo porterà maggiore stabilità sulla Penisola Italiana, con tempo stabile e cieli soleggiati. Non mancheranno comunque degli isolati temporali pomeridiani su Alpi e Appennini. Le temperature tenderanno lievemente ad aumentare ma senza eccedere. Infatti sulle regioni del Centro-Sud le massime si porteranno al più sui 30-32°C. Ma nella seconda parte della settimana dei flussi atlantici porteranno molta nuvolosità in transito ed anche piogge, specie sulle regioni tirreniche. Vediamo dunque cosa ci potrebbe attendere per il weekend.

