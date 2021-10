METEO – WEEKEND più STABILE e con TEMPERATURE in aumento; ma occhio ancora all’INSIDIA MALTEMPO

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono ancora instabili su alcuni settori ed è così che anche questo inizio settimana, proprio come quella scorsa (quando i fenomeni tuttavia si manifestarono più violentemente con disagi ed esondazioni in Liguria ), è stato contrassegnato dal maltempo. Piogge e rovesci hanno interessato il medio-basso versante adriatico e il settore tirrenico meridionale, mentre nelle prossime ore il tempo andrà migliorando con residua instabilità al sud.

Qualche nota d’instabilità in Puglia e sulla Sicilia tirrenica?

Premettendo che si tratta ancora di una tendenza a medio termine e non di una vera e propria previsione, è dunque impossibile addentrarsi troppo nel dettaglio. Tuttavia, sembrerebbe che qualche eccezione di maltempo al sud ci potrebbe essere e in particolare in Puglia e sulla Sicilia tirrenica. Le condizioni di instabilità nell’eventualità in cui ci fossero, non dovrebbero comunque riuscire ad impedire la risalita delle temperature in queste regioni che bene o male interesserà tutto il Paese.