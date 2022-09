METEO – WEEKEND più STABILE, ma con MALTEMPO residuo e clima FRESCO: i dettagli

Flusso di correnti perturbate ancora in azione sull’Italia

Un flusso di correnti perturbate rimane attivo sul bacino del Mediterraneo, provocando maltempo su diverse aree della nostra Penisola. I fenomeni più intensi si segnalano tuttavia lungo il versante occidentale, dove non sono mancati purtroppo danni e disagi. Tuttavia rovesci e temporali sconfinano e colpiscono anche il medio-alto versante adriatico e, nella giornata odierna, anche parzialmente il sud nella veste di parte di Sicilia e Calabria.

Serata vedrà maltempo continuare ad interessare l’Italia

La serata odierna prospetta ancora maltempo per diverse aree della nostra Penisola (scopri quali) per effetto proprio di quelle correnti più umide azionate dall’affondo di una saccatura depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale. Mentre le condizioni meteo tenderanno a migliorare su Sicilia e Calabria e parte del centro, tempo continuerà a mantenersi perturbato in altre aree dello stivale, con clima che si manterrà pressoché autunnale ovunque.

Fronte di maltempo in spostamento verso sudest nel weekend

Il fronte di maltempo che si è attualmente azionato sulla nostra Penisola proseguirà la sua corsa dirigendosi verso sudest durante il fine settimana imminente. Piogge e temporali pertanto, stando a quanto prospettano anche i principali centri di calcolo, si concentreranno nella giornata di domani sabato 1° ottobre principalmente al sud, ma non mancheranno di interessare anche parte del centro, nella veste di Umbria e zone interne di Lazio e Abruzzo, fino al pomeriggio. Cosa aspettarci a seguire?

Tempo torna generalmente stabile già dalla tarda sera di domani?

Il fronte instabile potrebbe abbandonare definitivamente lo stivale già a partire dalla tarda serata di domani sabato 1° ottobre. Vale a dire che le condizioni meteo potrebbero dunque tornare generalmente stabili e asciutte sull’intero territorio nazionale entro la mezzanotte di domani. L’ingresso di correnti più secche ed un aumento del campo barico contestuale assicurerà poi bel tempo in tutto lo stivale con maggiori addensamenti (improduttivi) solo al nord nella giornata di domenica 2. Si tratterà in ogni caso di instabilità residua che, se domani interesserà il sud e parte del centro, per domenica lascerà invece spazio ad un generale miglioramento delle condizioni meteo.

