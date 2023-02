Meteo weekend – Possibile intenso peggioramento in Italia con piogge, temporali ed anche neve a bassa quota

Promontorio anticiclonico in rimonta sul Mediterraneo

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un promontorio sub-tropicale in rimonta sul Mediterraneo centrale, con valori di pressione al suolo di circa 1025 hPa. Questo porta tempo stabile in Italia da Nord a Sud con cieli per lo più soleggiati ma anche dei disturbi da nuvolosità bassa, nebbie e foschie sulla Pianura Padana e lungo i settori tirrenici.

Stabile fino a metà settimana ma con maggiori infiltrazioni umide

Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione subirà una nuova flessione sul Mediterraneo, permettendo cosi maggiori infiltrazioni di aria umida. Condizioni meteo che si manterranno generalmente stabili, ma avremo un aumento della nuvolosità bassa sia in Pianura Padana, dove sarà anche persistente, che sulle regioni sia tirreniche che adriatiche. Non sono escluse locali pioviggini sui settori costieri di Liguria e Toscana. Le temperature risulteranno piuttosto miti, su valori anche di 4-6 gradi al di sopra delle medie del periodo.

Prime piogge in arrivo tra giovedì e venerdì

I principali modelli mostrano per i prossimi giorni l’anticiclone delle Azzorre elevarsi in Atlantico fino a lambire l’Islanda, bloccando cosi i flussi zonali e permettendo maggiori scambi meridiani. Una goccia fredda viene infatti vista approfondire verso la Penisola Iberica nella seconda parte di settimana, richiamando un flusso di correnti umide e instabili verso il Mediterraneo. Piogge e acquazzoni sono infatti attese al Centro-Nord tra giovedì e venerdì, con neve sui rilievi fino a quote medie. Più stabile e asciutto invece al Sud dove avremo anche un aumento delle temperature. Ma attenzione al possibile maltempo del weekend, come vediamo di seguito.

Weekend con possibile maltempo intenso e neve anche a quote basse

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, nel corso dell’ultimo weekend di febbraio i massimi di pressione si sposterebbero tra le Isole Britanniche e la Scandinavia e la discesa di aria fredda andrebbe ad interessare anche il Mediterraneo centrale, approfondendo un minimo di pressione al suolo entro la giornata di domenica. Questo porterebbe forte maltempo su tutta la Penisola Con piogge diffuse e acquazzoni e temporali sparsi. Inoltre, grazie al calo termico tornerebbe anche la neve, abbondante in montagna, e con fiocchi anche fino a quote piuttosto basse al Centro-Nord. Trattandosi di una tendenza, bisognerà aspettare i prossimi aggiornamenti modellistici.

