METEO – WEEKEND SOLEGGIATO ma con clima più FRESCO e possibili piogge al Nord-Est. La TENDENZA

Anticiclone africano in rimonta sul Mediterraneo

Buongiorno e buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano. Durante il weekend appena trascorso abbiamo assistito ad un cedimento dell’alta pressione con maltempo anche intenso al Nord. A partire dalla giornata odierna un promontorio anticiclonico è in rimonta sul Mediterraneo e porterà tanto sole e temperature in aumento. Avvezione di aria calda favorita anche dall’estensione verso sud di un’area depressionaria presente in Atlantico settentrionale.

Disturbi in arrivo a metà settimana

A partire dalla giornata di mercoledì, la saccatura atlantica che si è approfondita sulla Penisola Iberica, tenderà a muoversi verso levante, per transitare poi sul Nord Italia tra la serata di giovedì e la mattinata di venerdì. Questo porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteo. Nella giornata di dopodomani avremo un’aumento della nuvolosità al Nord-Ovest e parzialmente sulle regioni tirreniche, con piogge sulle Alpi e zone adiacenti. Nella giornata di giovedì il peggioramento risulterà più intenso, con nuvolosità diffusa al Centro, sulla Sardegna e al Nord e piogge sparse sulle regione settentrionali anche a carattere temporalesco. Più stabile al Sud con prevalenza di cieli sereni. L’avvicinamento della saccatura in queste giornate produrrà un maggiore richiamo di aria calda dal continente africano con conseguente picco del caldo in questi giorni di metà settimana.

Caldo africano con temperature oltre i 40°C

La configurazione barica descritta precedentemente porterà ad una ondata di caldo africano con temperature di alcuni gradi sopra la media. I valori massimi sfioreranno i 40°C su gran parte delle zone interne del Centro-Sud tra mercoledì e giovedì. Su Puglia Basilicata e Campania potranno raggiungere valori di 42-43°C. Assisteremo quindi ad una prima parte della settimana infuocata con temperature roventi. Ma andiamo ora a vedere la tendenza meteo per il prossimo weekend, se sarà possibile una rinfrescata o continuerà l’ondata di caldo.

