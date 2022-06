METEO WEEKEND – Tanto SOLE e CALDO intenso al Centro-Nord, più fresco al Sud con qualche TEMPORALE. La TENDENZA

Sole e caldo in Italia, ma anche qualche acquazzone

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Oramai da alcuni giorni un promontorio anticiclonico si è esteso tra Penisola Iberica e Mediterraneo centro-occidentale, con la Penisola Italiana che va a trovarsi sul suo bordo orientale. Alta pressione che porta nella giornata odierna condizioni meteo stabili in Italia con sole prevalente da Nord a Sud, anche se non mancheranno delle precipitazioni pomeridiane sulle Alpi e in Appennino. Temperature tipicamente estive, anche di 4-6 gradi sopra la media al Centro-Nord e massime intorno ai 30°C-32°C. Temperature più elevate tra Sardegna e regioni centrali del versante tirrenico, con picchi fino a 34°C-35°C.

Prossimi giorni con spiccata instabilità pomeridiana

Anche nel corso dei prossimi giorni la Penisola Italiana dovrebbe continuare a trovarsi sul bordo orientale del promontorio di alta pressione. Infiltrazioni di aria più fresca in quota dai quadranti settentrionali porteranno ad una spiccata instabilità pomeridiana specie sui rilievi. Nei giorni centrali della settimana sono infatti previsti acquazzoni e temporali sparsi sia sulle Alpi che lungo la dorsale appenninica, con possibili locali sconfinamenti verso le pianure. Le temperature non dovrebbero subire grosse variazioni.

Weekend con tanto sole e poche piogge e clima caldo al Centro-Nord

Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS mostrano per il weekend un vasto e robusto promontorio anticiclonico che dal Mediterraneo occidentale si andrebbe ad estendere verso l’Europa centro-orientale, mentre una goccia fredda in arrivo dai Balcani dovrebbe dirigersi verso lo Ionio e il Mediterraneo meridionale. Tempo stabile con cieli soleggiati e caldo intenso dovrebbero caratterizzare il fine settimana delle regioni centro-settentrionali, con temperature massime sui 32°C-34°C su Pianura Padana, Lazio e Umbria e fino a 35°C-36°C nelle zone interne di Toscana e Sardegna. Non mancheranno comunque acquazzoni pomeridiani sulle Alpi. Di seguito invece la tendenza meteo del weekend per il Sud Italia.

Weekend più fresco al Sud ed anche qualche temporale

Come abbiamo appena detto, mentre il Centro-Nord sarà influenzato dall’espansione del promontorio anticiclonico, il weekend sulle regioni meridionali sarà influenzato dalla discesa della goccia fredda dai Balcani verso lo Ionio. Acquazzoni e temporali pomeridiani dovrebbero interessare le zone interne di Calabria e Sicilia, mentre sul resto del Sud dovremmo avere cieli soleggiati. Le correnti nord-orientali dovrebbero mantenere contenute le temperature, con massime che difficilmente dovrebbero raggiungere i 30°C sia sulle regioni meridionali e Sicilia che sulle regioni centrali adriatiche. Ovviamente, vista la distanza temporale, si tratta di una semplice tendenza, la quale potrà quindi subire variazione a causa di una maggiore o minore espansione verso levante del promontorio anticiclonico. Vi invitiamo quindi a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.

