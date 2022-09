METEO WEEKEND – Tempo in miglioramento sull’Italia con solo poche PIOGGE e clima gradevole grazie a CALO TERMICO

Circolazione depressionaria verso l’Europa centrale e flusso umido sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. La depressione atlantica che si era approfondita ad ovest delle Isole Britanniche è in movimento verso l’Europa centrale, con il promontorio africano che tenderà quindi a cedere sul Mediterraneo permettendo ad un flusso umido occidentale di interessare le regioni centro settentrionali italiane, portando un peggioramento delle condizioni meteo. Al Sud situazione più stabile e clima estivo grazie alla maggiore resistenza dell’alta pressione.

Maltempo tra oggi e domani su alcune regioni, ancora piuttosto caldo al Sud

Piogge e temporali sparsi che nel corso della mattinata interesseranno un po’ tutte le regioni del Nord e i settori centrali tirrenici. Più asciutto invece su versante Adriatico e al Sud Italia Durante le ore pomeridiane ancora condizioni meteo instabili con fenomeni soprattutto su Nord-Est, Toscana, Umbria e Marche. Temporanea attenuazione delle precipitazioni in serata. Caldo ancora intenso al Sud dove le temperature saranno anche di 6-8 gradi sopra media e si potranno toccare punte di+36/38 gradi su Calabria e Isole Maggiori.

Meteo weekend: tempo in miglioramento e clima più gradevole in Italia, ma con ancora qualche pioggia

Evoluzione sinottica per il weekend che vede la circolazione depressionaria muoversi dall’Europa centrale verso quella orientale, con una saccatura che andrà a scivolare verso la Penisola Balcanica, mentre un promontorio anticiclonico inizierà a rimontare sul Mediterraneo occidentale con la Penisola Italiana sul suo bordo orientale. Condizioni meteo dunque in miglioramento in Italia. Nella giornata di sabato avremo ancora qualche pioggia al Nord, specie al Nord-Est tra la serata di sabato e la notte su domenica, durante il transito della saccatura, con la possibilità di locali temporali. Ampie schiarite nella giornata di domenica su tutta l’Italia, con isolati fenomeni possibili solo sui settori adriatici. Clima che risulterà gradevole, grazie al calo termico portato dalle correnti più fresche in arrivo da nord-ovest che scorrono sul bordo orientale del promontorio. Temperature massime che al Centro-Nord si manterranno ampiamente sotto i 30°C. A seguire è però prevista una nuova ondata di caldo, come vedremo di seguito.

Tendenza meteo: ancora caldo africano in vista per la prossima settimana

L’ipotesi perturbazione atlantica e maltempo autunnale proposta nei giorni scorsi per la prossima settimana sembra ormai sfumata del tutto. Anche questa mattina diversi modelli mostrano come linea di tendenza meteo più probabile una risalita di aria calda africana verso l’Italia che intorno alla metà della prossima settimana porterà ancora temperature ben oltre le medie. Trattandosi comunque di tendenze oltre i 5 giorni vi invitiamo come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti.

