METEO ITALIA: piogge e temporali su alcune regioni ma ancora CALDO in vista per metà settembre

Circolazione depressionaria in movimento e tempo in peggioramento

Condizioni meteo in peggioramento nella giornata odierna in Italia a causa dell’arrivo di correnti più umide dai quadranti occidentali. Come anticipato nei giorni scorsi infatti una circolazione depressionaria presente al momento sulle Isole Britanniche si sta muovendo verso l’Europa centrale. Acquazzoni e temporali sparsi interessano in queste prime ore del giorno il Centro-Nord ed in particolare Trentino Alto-Adige, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Toscana.

Maltempo tra oggi e domani su alcune regioni, ancora piuttosto caldo al Sud

Piogge e temporali sparsi che nel corso della mattinata interesseranno un po’ tutte le regioni del Nord e i settori centrali tirrenici. Più asciutto invece su versante Adriatico e al Sud Italia Durante le ore pomeridiane ancora condizioni meteo instabili con fenomeni soprattutto su Nord-Est, Toscana, Umbria e Marche. Temporanea attenuazione delle precipitazioni in serata. Caldo ancora intenso al Sud dove le temperature saranno anche di 6-8 gradi sopra media e si potranno toccare punte di+36/38 gradi su Calabria e Isole Maggiori.

Meteo weekend: residue precipitazioni e clima più gradevole in Italia

Durante il prossimo weekend la circolazione depressionaria si sposterà verso l’Europa orientale. Questa muoverà ancora correnti umide occidentali sull’Italia che porteranno condizioni meteo localmente instabili specie al Centro-Nord nella giornata di Sabato. Tempo generalmente più asciutto invece per Domenica. Per quanto riguarda le temperature avremo un calo termico che raggiungerà anche il Sud Italia portando clima più gradevole con valori in linea con le medie su tutta la Penisola.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo: ancora caldo africano in vista per la prossima settimana

L’ipotesi perturbazione atlantica e maltempo autunnale proposta nei giorni scorsi per la prossima settimana sembra ormai sfumata del tutto. Anche questa mattina diversi modelli mostrano come linea di tendenza meteo più probabile una risalita di aria calda africana verso l’Italia che intorno alla metà della prossima settimana porterà ancora temperature ben oltre le medie. Trattandosi comunque di tendenze oltre i 5 giorni vi invitiamo come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti.

