METEO WEEKEND – Torna l’INVERNO in ITALIA, con PIOGGE, TEMPORALI e NEVE a quote piuttosto basse. La TENDENZA

Nuvolosità in aumento ma ancora tempo stabile in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale ancora esteso sul Mediterraneo centro-occidentale, ma nel corso delle ore verrà eroso sul bordo occidentale da una saccatura depressionaria estesa fino alla Penisola Iberica. La giornata odierna vedrà quindi condizioni meteo ancora stabili in Italia, ma con nuvolosità in graduale aumento soprattutto nella seconda parte della giornata. A partire dalle ore notturne arriveranno anche le prime piogge su Sardegna, Toscana e regioni di Nord-Ovest.

Forte maltempo in Italia negli ultimi giorni di marzo

Nel corso dei prossimi giorni, una vasta saccatura depressionaria alimentata da aria fredda in quota approfondirà un minimo di pressione al suolo sul Mediterraneo centro-occidentale con valori di pressione fino a 995 hPa. Questo porterà un peggioramento delle condizioni meteo in Italia, con piogge sparse prima al Centro-Nord nella giornata di domani e poi anche al Sud nella giornata di giovedì. Fenomeni più intensi che dovrebbero interessare soprattutto le regioni centrali, con acquazzoni, temporali e possibili nubifragi su quelle del versante tirrenico. Neve sulle Alpi oltre i 1500-1700 metri. Temperature ancora in media o leggermente al di sopra, in calo nei valori massimi.

Maltempo invernale in arrivo nel weekend

Tra le giornate di venerdì e quelle del weekend un impulso di aria artica in arrivo da Mare del Nord giungerà sul Mediterraneo centro-occidentale, portando maltempo invernale in Italia, con l’ingresso di aria molto fredda. Nella giornata di venerdì il maltempo interesserà soprattutto le regioni settentrionali, con fenomeni più sporadici sul resto d’Italia, mentre durante il fine settimana maltempo di stampo invernale si estenderà anche al Centro-Sud. Temperature in calo nel corso del fine settimana fino a portarsi anche di 6-8 gradi al di sotto della media del periodo. Con l’arrivo di aria fredda tenderà a scendere anche la quota neve, specie nella giornata di domenica, quando al Nord potremo avere nevicate fino in bassa collina e a quote di bassa montagna o alto collinari lungo la dorsale appenninica. Anche in Sardegna il calo termico potrebbe portare la neve fino a 300-500 metri.

