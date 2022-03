METEO – Tornano PIOGGE, TEMPORALI e NEVE in Italia, con fenomeni anche a carattere di NUBIFRAGIO. Vediamo dove

Ancora tempo asciutto ma con prime piogge in arrivo in serata

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra un promontorio anticiclonico ancora presente sul Mediterraneo centro-occidentale, ma una vasta saccatura depressionaria estesa fino alla Penisola Iberica andrà ad erodere tale promontorio sul suo bordo occidentale. La giornata odierna vedrà quindi condizioni meteo ancora stabili in Italia, ma con nuvolosità in graduale aumento specie al Centro-Nord. Prime piogge in arrivo durante la notte su Toscana, regioni di Nord-Ovest e sulla Sardegna.

Piogge in arrivo domani in Italia, anche molto intense su alcune regioni

Nel corso della giornata di domani la saccatura depressionaria inizierà e penetrare sul Mediterraneo occidentale, alimentata da aria più fredda in arrivo dal nord Europa ed andrà ad approfondire un minimo di pressione al suolo fino a 1000 hPa. Correnti umide e instabili interesseranno cosi la Penisola Italiana, portando piogge sparse soprattutto al Centro-Nord, con neve sulle Alpi oltre i 1500-1600 metri. Il maltempo andrà ad interessare soprattutto le regioni tirreniche, con acquazzoni e temporali soprattutto tra Liguria, Toscana e Lazio. Sulle regione Toscana potrebbero verificarsi i fenomeni più intensi, che localmente potranno assumere carattere di nubifragio. Non si escludono rovesci e temporali anche tra Emilia Romagna e Marche. Qualche pioggia andrà ad interessare anche la Campania e il Molise, mentre dovrebbe risultare più asciutto il resto del Sud

Giovedì ancora maltempo in Italia, in estensione anche al Sud

Nella giornata di giovedì, l’aria fredda in quota proveniente dai quadranti settentrionali continuerà ad alimentare la saccatura depressionaria, approfondendo il minimo sul Mediterraneo centrale fino a 995 hPa. Ancora maltempo quindi atteso in Italia, con le precipitazioni che andranno ad interessare anche le regioni del Sud. Piogge intense e diffuse interesseranno cosi gran parte dell’Italia, con rovesci e temporali specie sulle regioni centrali e al Nord-Est. Fenomeni più sporadici invece al Nord-Ovest. Temperature ancora sopra la media e neve sulle Alpi oltre i 1600-1700 metri. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i primi giorni di aprile.

